Den Haag is decor voor nieuwe boekentrilogie van Renée Olsthoorn

In de nieuwe boeken van schrijfster Renée Olsthoorn is opnieuw veel ruimte voor Den Haag. ‘Scheveningen komt aan bod, het centrum en café Huppel The Pub’, vertelt ze in Haags Bakkie op Den Haag FM. De plekken in het boek Vraag het aan Veerle zullen herkenbaar zijn voor Hagenaars en Hagenezen. De nieuwe trilogie moet eind deze zomer verschijnen.

‘Het wordt een sportschool-serie. Vooralsnog is daarvoor een trilogie afgesproken. En dat gaat over een vriendinnengroep binnen een sportschool in Den Haag.’ Daarvoor werd ze geïnspireerd door de sportschool waar ze zelf op zit. ‘Ik vind een sportschool een maatschappij op zichzelf. Eigenlijk een ideaal-maatschappij, want iedereen gaat er ontzettend leuk met elkaar om.’

‘Het zijn allemaal mooie dingen die ik daar meemaak.’ Het werd daardoor de basis voor het nieuwe boek. ‘Ik heb een fictieve sportschool die fit and flashy heet. En het eerste deel gaat over Veerle. Ze is psychologe, maar vindt geen werk en gaat aan de slag in de sportschool en daar wordt ze baliemedewerkster. Het is iemand waar je je thuis voelt, die altijd een oplossing heeft, maar haar eigen leven heeft ze niet helemaal onder controle. Al komt dat wel goed. het is feelgood natuurlijk.’

‘Dat eerste boek schreef ik en als beloning voor mezelf heb ik dat toen uitgegeven’

Olsthoorn werd enigszins per ongeluk zelf schrijver van boeken. ‘Ik heb ze jarenlang vertaald. Van Amerikaanse schrijvers. En dat vond ik zo leuk dat ik dacht: “ik moet het eens gaan proberen”. Dat eerste boek schreef ik en als beloning voor mezelf heb ik dat toen uitgegeven.’ Het werd uiteindelijk een trilogie: Happy in de Hofstad. ‘Als stok achter de deur voor mezelf. Om door te gaan.’ Na die trilogie komt er nu dus een nieuwe serie waarvan het eerste boek na de zomer verschijnt.

Luister hier naar het gesprek met Renée Olsthoorn op Den Haag FM.