Oude speelboot komt écht niet terug naar Kijkduin

De nostalgische speelboot van Kijkduin komt écht niet terug, dat laat de gemeente weten namens projectontwikkelaar FRED Developers. Uit een inspectierapport blijkt dat het schip niet veilig genoeg is. Dat schrijft het college naar aanleiding van raadsvragen van Chris van der Helm (VVD).

De boot is getoetst op vier punten van de veiligheidsvoorschriften van de Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS). Op één van de punten is er een ‘zeer hoge kans op ernstig letsel met invaliditeit, verlamming of dood tot gevolg’. Bij de andere drie punten gaat het om ‘een hoge kans op ernstig letsel met ziekenhuisopname tot gevolg’.

Op basis van die conclusies heeft FRED Developers gezegd het schip niet terug te zetten. Ook het college zegt dat het speelschip niet in zijn huidige staat teruggeplaatst kan worden op de boulevard.

‘Er is gelukkig nog nooit wat gebeurd, maar het maakt dit wel een lastig probleem. De Haagse VVD wil het schip graag terug, maar niet als het onveilig is’, zegt Chris van der Helm in het radioprogramma Haags Bakkie.

Nieuw speelschip

Het zodanig verbouwen van de boot, zodat die wel weer veilig is, is erg duur. Daarnaast zou een aantal onderdelen van de boot moeten worden aangepast, zodat er niet meer op geklommen kan worden. Volgens de gemeente doet dat af aan het speelkarakter. Daarom wil het college liever een nieuw speelschip met ‘dezelfde uitstraling op dezelfde locatie’ terugplaatsen.

Ook de VVD wil er graag een boot voor terug. ‘Als dit schip niet kan, omdat het te onveilig is, moet er een replica komen. Want het moet zoveel mogelijk op een echt schip lijken’, aldus Van der Helm. ‘En het schip dat er nu lag is niet he eerste schip, maar het tweede. In die zin zou ik zeggen: ga mee met de tijd en de veiligheidseisen en kom met een derde schip’, pleit Van der Helm.

Icoon

Het speeltoestel is een van de drie iconen van Kijkduin. Net zoals de draaimolen en de vuurtoren, aldus Van der Helm. Ook Hart voor Den Haag is gehecht aan het schip. Raadslid Arjen Dubbelaar startte in april een petitie om het schip terug te laten zetten. De petitie is meer 3.361 keer ondertekend.

De gemeente vindt het schip ook belangrijk voor Kijkduin. ‘Veel inwoners hebben er in hun jeugd op gespeeld en lieten hun kinderen er op spelen. Het schip is een van de belangrijke elementen die Kijkduin het karakter geeft van een familiebadplaats. Het college is het er dan ook mee eens dat er een speelschip op de Kijkduinse boulevard aanwezig moet blijven’, schrijft de gemeente op antwoorden van raadslid Chris van der Helm. Volgens de gemeente is er bij het ontwerp van Kijkduin ook rekening gehouden met een nieuw speeltoestel.

