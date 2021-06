Sjaak Bral viert 25-jarig jubileum met eenmalig optreden: ‘Ik was alleen maar een jongen met een grote bek’

Sjaak Bral viert deze zomer zijn 25-jarig jubileum als artiest. Dat doet de Hagenaar met een eenmalig optreden in het Zuiderparktheater op 7 augustus. ‘Dat wordt een feest der herkenning’, vertelt Bral in het radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag FM. ‘Ik ben niet zo van de jubilea, dus het is eenmalig. Voor de diehard Bral-fan is dat heel bijzonder. We gaan terug naar het begin, mijn allereerste househit Krijg het zuur.’

In die 25 jaar maakte Bral al evenveel oudejaarsconferences, stond hij op het podium, was hij op de televisie en maakte hij nummers zoals De boom staat in de kamer. Daarnaast is hij beschermheer van Haagse Harry, schrijft hij columns en boeken.

‘Ik was alleen maar een jongen met een grote bek’

Het artiestenleven begon voor Bral 25 jaar geleden met een weddenschap. ‘Ik was alleen maar een jongen met een grote bek. En daar hebben we er in Den Haag heel veel van. Alleen ik had een weddenschap met een aantal vrienden.’ Die weddenschap was gebaseerd op een uitspraak van Andy Warhol. ‘In de toekomst zal iedereen gedurende 15 minuten wereldberoemd zijn’, sprak hij in de jaren 60. Bral: ‘Ik dacht: “daar zit wat in”.’

‘Ik nam een weddenschap aan, dat ging om 3000 gulden, dat ik binnen een maand op de landelijke tv en radio zijn en in de krant staan. Om te bewijzen dat je een kwartier beroemd kon zijn’, vertelt Bral. ‘Toen ben ik mezelf gaan promoten als een Haagse house-artiest die tramhouse maakte. Ik lulde me naar binnen bij het televisieprogramma RUR, bij Frits Spits’ Avondspits en ik stond in het Parool.’

‘Je moet stoppen met die muziek, maar hier moet je mee doorgaan’

‘Vervolgens werd ik opgemerkt door Henk Kool, toen hoofdredacteur bij Radio West, en die zei: “ik heb je gezien bij RUR, zou je geen column willen doen op de radio?” En zo ben ik er ingerold.’

Daarna volgde stand-upcomedy in de Nieuwe Kerk. ‘Ik wilde dat voor een reportage ook eens proberen. Ik ben op het podium gaan staan. En toen zei de promotor: “Hier moet je mee doorgaan”. Bij een later optreden zei een vrouw tegen me: je moet stoppen met die muziek, maar hier moet je mee doorgaan. En dat was Brigitte Kaandorp.’

‘Je moet niet je eigenheid kwijtraken’

Voor zijn vak heeft Bral geen professionele opleiding gehad. ‘Ik wilde het zelf doen. Je gaat wel het vak leren. Maar je moet niet je eigenheid kwijtraken. Je doet er wat langer over, maar uiteindelijk heb je dan wel een schip van jezelf gebouwd en daar kan niet iemand anders mee aan de slag gaan.’

Hoewel hij zijn jubileum niet groots wil vieren met een hele tour blikt hij toch enigszins trots terug op zijn 25 jaar in het vak. Ik ben ook ondernemer, heb nooit een baas gehad. ik had vrij snel in de gaten dat een baas meer verdient dan jij. Ik ben daardoor altijd ondernemer geweest. Daar ben ik trots op dat de dingen die ik als cultureel ondernemer heb gedaan, zoals een voorstelling over een koffiehuis in Den Haag en een voorstelling over de moord op Blonde Dolly, om dat voor elkaar te krijgen en mensen er plezier aan te zien beleven… Daar ben ik toch trots op.’

‘Deze stad gaat mij aan het hart’

In zijn werk als cabaretier en columnist voor Den Haag FM en het AD is Bral nog steeds een trotse stadsgenoot en betrokken bij zijn Den Haag. ‘Deze stad gaat mij aan het hart. En dat betekent dat je, als je wat bekender bent, dat je daar gebruik van maakt om wat voor elkaar te krijgen.’

‘Ik heb altijd gekozen om het voor Den Haag te doen en niet voor de rest van Nederland. Ik ben liever de grootste lul van Den Haag, dan de zoveelste lul van Amsterdam. Ik geloof in het kleine. In het klein kunnen we dingen veranderen. Maar wat heb ik nou met Brussel of Europa? Daar kan ik helemaal niks mee.’

‘Ik bouw mijn eigen schip’

In zijn carrière maakte hij ook uitstapjes naar de landelijke media; hij zat onder meer in het panel van het tv-programma Ook dat nog! en presenteerde op Radio Noordzee het lunchprogramma Broodje Bral. Dat laatste doet hij nu wekelijks bij Radio West. ‘Landelijk gezien zijn er heel veel mensen die beslissen. Ik heb vaak meegemaakt dat mensen van de een op de andere dag brodeloos worden. Kijk maar naar de mensen van De Vooravond. Toen dacht ik: Dat gaat mij niet gebeuren, ik bouw mijn eigen schip. Ik ga niet op andermans schip zitten en meemaken dat ze zeggen dat ik eraf moet.’

Zuiderpark Live

De jubileumvoorstelling van Bral in het Zuiderpark valt onder de zomeroptredens van Zuiderpark Live en vindt plaats op 7 augustus. De eerste voorstelling start om 19.30 uur, later op de avond is er een tweede show.

