Koning verrast oranje Marktweg met bezoek: ‘Het is ongelofelijk, je weet niet wat er door je heen gaat’

Een leuke verrassing voor de bewoners van de Marktweg donderdagavond. Voor de EK-wedstrijd Nederland-Oostenrijk kwam koning Willem-Alexander op bezoek in de mooiste oranjestraat van Nederland. ‘Het is ongelofelijk. Kwam ineens de koning aanrijden. Je weet niet wat er door je heen gaat, ik weet het nog steeds niet, het is niet normaal’, zegt Macho Vink.

Het was niet het eerste verrassingsbezoek van de dag. ’s Middags kwam PVV-leider Geert Wilders al op bezoek in de volledig oranje straat. De bewoners wisten dat burgemeester Van Zanen zou langskomen. Maar toen stapte ineens de koning uit de auto. ‘In eerste instantie sla je dicht. De koning, hoe vaak kom je die tegen? Gewoon onwerkelijk’, vertelt Macho enthousiast.

De koning heeft door de straat gelopen om alle versiering, waar de wijk een dikke maand mee bezig is geweest, te bekijken. Alles, maar dan ook alles, is ingepakt en er hangt 29 kilometer aan vlaggetjes. ‘Hij zei dat hij het mooi vindt, en de saamhorigheid ook. Dat heel Nederland dit nu ziet en er een voorbeeld aan kan nemen.’

Onze fotograaf Richard Mulder was erbij. Tekst gaat verder onder foto’s.

‘Vriendelijke man’

Macho is de ochtend na de wedstrijd nog steeds heel enthousiast over het bezoek van de koning. ‘We hebben gepraat over de straat en het voetballen. Het is zo’n vriendelijke man. Op tv is iedereen vriendelijk, dus het is afwachten of hij dat ook is als hij voor je staat. Maar hij nam de tijd voor iedereen en voor de kinderen, mochten allemaal op de foto.’ Heel lang heeft Macho niet met de koning gepraat. ‘Je wilt iedereen even de tijd gunnen.’

Iedereen kan wel wat positiefs gebruiken deze coronatijd, vindt Macho. ‘Ga met elkaar lekker wat leuks doen, want het kan heel leuk zijn. Het maakt niet uit waar je vandaan komt, maak er gewoon een groot feest van’, is zijn boodschap.

Coronaregels

Ondanks de feestvreugde in de straat, zijn de demissionaire ministers minder enthousiast over het bezoek van de koning. Zij vinden dat hij zich beter aan de coronaregels had moeten houden. Op de beelden is te zien dat er geen afstand wordt gehouden en dat er geen mondkapjes werden gedragen. Ook schudde de koning handen van buurtbewoners.