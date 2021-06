Jaap de Hoop Scheffer (CDA) in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM is zaterdagochtend Jaap de Hoop Scheffer (CDA) te gast.

De leiders van de NAVO-landen ontmoetten elkaar deze week in Brussel. Het is president Joe Bidens eerste NAVO-top. Hoog op de agenda staan Rusland en China; de NAVO is verdeeld over de vraag hoe om te gaan met het steeds assertievere Rusland en de groeiende invloed van China. Jaap de Hoop Scheffer, oud-secretaris-generaal van de NAVO, spreekt in Spuigasten over de gespannen relatie van de VS met China, maar ook over de rol van Turkije binnen de NAVO. Voor ons land, binnen Europa, is het van belang om samen op te trekken tegen oude en nieuwe dreigingen. Hoe kijkt De Hoop Scheffer – oud-secretaris-generaal van de NAVO, oud-minister van Buitenlandse Zaken en minister van staat – naar deze ontwikkelingen? En wat is de winst van deze NAVO-top in Brussel?

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B.

