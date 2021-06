Keizerstraat Scheveningen overstroomd na hevige buien

De Keizerstraat op Scheveningen staat helemaal blank na hevige regenbuien. ‘Het lekt als een mandje naar binnen. Dat is naar. De hele Keizerstraat staat blank’, hoorde de eigenaresse van Appeltje Eitje van haar team op Scheveningen.

Bij DUO Eten en Drinken staat de kelder blank. Maar verder valt het mee. ‘Verderop in de straat, richting de boulevard is het erger.’

Zoals bij de nagelstudio Nail Bar One. ‘Ik heb allemaal water in de winkel, het regende binnen. Echt heel vervelend.’ Volgens de verhuurster van het pand kwam de regen via het dak naar binnen. ‘Het was zo’n stortbui. Echt een wolkbreuk. Gelukkig hebben we alles inmiddels weer onder controle.’

Elk jaar wel een keer raak

Bij eetcafé De Maatschappij viel het redelijk mee, zegt Frenk Toet. ‘Wij zijn altijd goed voorbereid. We hadden schotten staan, zodat het water niet van buiten naar binnen kan. Maar het kwam uit de riolen, dus het water kwam wel van binnen naar binnen’, vertelt hij.

Inmiddels is al het water weer weg. ‘Iedereen zit weer aan een wijntje of biertje.’ Frenk denkt dat het water is weggepompt. Maar dit is een bekend probleem in de Keizerstraat, vertelt hij. ‘Je wordt helemaal leip. Een keer per jaar staat het hier blank. Het zou leuk zijn als ze (de gemeente red.) een keer een oplossing daarvoor kan vinden.’

Op Scheveningen is door de harde regen de Keizerstraat ondergelopen. Winkels en cafés staan onder water, laten ondernemers weten. Tot 20.00 uur geldt code oranje. pic.twitter.com/XR2dJ4UQdX — Den Haag FM (@DenHaagFM) June 18, 2021

Code oranje

In de provincie Zuid-Holland heeft het KNMI code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Bij deze buien is er ook kans op zware windstoten en grote hagelstenen tussen de twee en vier centimeter.