Nanke is de 550.000ste inwoner van Den Haag: ‘We wonen eigenlijk in Rusland’

Een bijzondere mijlpaal voor de ouders Jerke en Wabke uit de Vruchtenbuurt. Hun pasgeboren dochter Nanke is de 550.000ste inwoner van Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen kwam het stel feliciteren. ‘Ontzettend bijzonder, dat maak je niet elke dag mee’, vertelt Jerke.

Nanke is op 1 juni geboren in het Westeinde ziekenhuis. ‘Het was pittig, maar we waren onder de indruk van de zorg in het ziekenhuis.’

Bij de aangifte bij de gemeente zei de ambtenaar dat ze rond die datum de 550.000ste inwoner van Den Haag verwachtten. Jerke liet zijn gegevens achter en een week later kreeg hij een mailtje dat zijn dochter de gelukkige was. Erg bijzonder, vinden de ouders. ‘Want we wonen eigenlijk in Rusland.’

Rusland

Als er geen corona was geweest had het stel dit moment niet meegemaakt. Vanwege de pandemie kwamen ze vorig jaar april naar Nederland. ‘Rusland had een strenge lockdown en wij dachten het hier wel even uit te zingen. Maar de grens is nog steeds dicht en we kunnen nog niet terug.’

Aangezien Wabke uit Den Haag komt kwamen ze hier tijdelijk wonen. ‘We huren een huis en hebben ons huis in Moskou opgezegd en de huisraad opgeslagen.’

Frieze naam

Jerke en Wabke gaven hun tweede dochter expres een Frieze naam. ‘Want we hebben allemaal Frieze namen, onze oudste dochter heet Klaske.’ Nankes tweede naam is Russisch (Raisa), maar met haar eerste naam redt ze zich ook wel in Rusland, vertelt haar vader. ‘We hebben gewoon een naam gekozen die we mooi vinden.’

Videoboodschap

Om de ouders te feliciteren kwam burgemeester Van Zanen langs bij het stel. ‘We kregen allemaal lokale cadeaus, bloemen en tekeningen van kinderen uit Den Haag. Ook hadden ze een groot videoscherm mee met een video met wensen voor Nanke. Heel bijzonder.’

De ouders zijn blij dat de coronamaatregelen nu versoepelen, want dan kunnen ze genieten van de kraamtijd mét kraamvisite. ‘Onze andere dochter is geboden in Moskou, toen kwam de visite veel later op gang. Nu kan familie al mondjesmaat langskomen.’