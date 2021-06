Nanke is de 550.000ste inwoner van Den Haag: ‘We wonen eigenlijk in Rusland’

Speciale tram voor op warme dagen: de Strandexpress

Er komt een speciale tram voor naar het strand: de Strandexpress. Vanaf 20 juni gaat er op warme zomerdagen tijdelijk een sneltram rijden op het traject van tram 9 tussen Hollands Spoor en Scheveningen Noord, laat vervoerder HTM weten. De tram is eerst nog een proef.

De Strandexpress stopt alleen bij station Hollands Spoor, Den Haag Centraal, Kurhaus en Zwarte Pad. Het is volgens HTM een van de plannen om de reis naar het strand van Scheveningen met het openbaar vervoer te verbeteren. De sneltram rijdt dit jaar nog als proef voor vier weken, tot aan de zomerdienstregeling van 17 juli. Dan rijdt tram 9 naar het strand sowieso al vaker, namelijk elke 4 tot 5 minuten.

De Strandexpress is nog niet te zien in de reisplanner, omdat het nog een proef is. Wel wordt de aankomsttijd aangegeven op de reisinformatieborden op de halten waar de tram stopt. Als het bevalt, wordt de Strandexpress volgend jaar opgenomen in de dienstregeling.

Openbaar vervoer

Onlangs sloten de gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, NS en HTM de overeenkomst ‘Slim en Schoon naar Stad en Strand’. Daarin staan ideeën voor een duurzame en snelle manier van reizen met het openbaar vervoer en bijvoorbeeld deelfietsen naar Scheveningen, om daarmee de badplaats bereikbaar te houden, aldus HTM.

Er wordt van alles geprobeerd om verkeersdrukte op Scheveningen te voorkomen op warme dagen. Vorige zomer en ook afgelopen maand was het op warme dagen superdruk in de badplaats. Om de overlast te voorkomen heeft de gemeente een actieplan gemaakt. Afgelopen maand bleek dat nog niet helemaal te werken en nam de burgemeester extra maatregelen door wegen af te sluiten en extra handhavers in te zetten.

Het liefst wil de gemeente zo min mogelijk auto’s op Scheveningen op zomerse dagen, daarom was het de bedoeling dat parkeren er tien euro per uur zou worden. Maar daar was de gemeenteraad het niet mee eens. Het college wil liever dat mensen op de fiets en met het ov naar het strand gaan. Naast de fiets en het ov kan je bijvoorbeeld ook met de deelscooter of zelfs de rondvaartboot naar Scheveningen.

