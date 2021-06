Vrienden Ronnie en Duco openen eigen koffiehuis: ‘Een droom die uitkomt’

Het pand aan de Erasmusweg waar voorheen Koffiehuis Bolle Big en later Koffiehuis Jantje gevestigd was, is sinds 1 juni omgedoopt tot Koffiehuis De Bel. Daarmee is een droom uitgekomen voor eigenaars Ronnie en Duco. ‘Dit wilden wij al heel lang’.

Ronnie Lejuwaan droomt al zijn hele leven van een eigen koffiehuis. Hij is opgegroeid met het koffiehuis dat zijn vader vroeger had aan het Soestdijkseplein. ‘Ik wilde altijd al een eigen koffiehuis.’ Nu is het zover. Ronnie is samen met goede vriend Duco Zandhuis eigenaar van Koffiehuis De Bel aan de Erasmusweg. Volgens beide heren een ‘perfecte locatie’. Je hebt hier een vrijstaand pand, zonder directe buren. Je kunt een muziekje draaien, lekker je drankje drinken èn,’ zegt Ronnie: ‘er is vrij parkeren. Dat vindt je bijna nergens meer in Den Haag.’

Wij willen graag dat iedereen hier komt en geniet van een drankje en een hapje. Net zoals dat vroeger ging met die oude Haagse koffiehuizen. Iedereen is welkom, het maakt niet uit waar je vandaan komt of wie je bent. Het moet heel laagdrempelig zijn.’