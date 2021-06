ADO Den Haag en Ruud Brood gaan met elkaar door, Edwin Grunholz wordt assistent

‘Asielzoeker sprak over Iraans plan voor liquidatie in Jan van Riebeekstraat’

ADO Den Haag en trainer Ruud Brood gaan langer met elkaar door. Het aflopende contract van de voetbaltrainer is met een seizoen verlengd. Brood wordt in de Keuken Kampioen Divisie bijgestaan door assistent Edwin Grunholz, die momenteel hoofdtrainer is bij Quick Boys.

Door de degradatie van ADO Den Haag uit de Eredivisie werd het contract van Brood niet automatisch verlengd, weet mediapartner Omroep West. Daardoor spraken beide kampen de afgelopen periode meerdere keren met elkaar met als gevolg dat er een nieuw contract is getekend. Woensdag leidt Brood de eerste training van het nieuwe seizoen. Begin augustus start ADO de eerste divisie met een thuiswedstrijd tegen Jong Ajax.

Grunholz gaat Brood assisteren, maar is geen onbekende van de Haagse club. Hij was eerder als speler en jeugdtrainer al betrokken bij ADO Den Haag. De 51-jarige Hagenaar is momenteel hoofdtrainer bij Quick Boys en zal deze taken gaan combineren met zijn rol als assistent-trainer. Daarnaast volgt hij dit seizoen de opleiding van coach betaald voetbal.

Giovanni Franken wordt de andere assistent van Brood. Hij schuift van een jeugdelftal door naar de hoofdmacht. De rol van keeperstrainer gaat weer terug naar Raymond Mulder, hij was vorig seizoen verantwoordelijk voor de keepers van Jong ADO.