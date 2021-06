‘Asielzoeker sprak over Iraans plan voor liquidatie in Jan van Riebeekstraat’

Een Iraanse asielzoeker heeft al voor de liquidatie van politiek activist Ahmad Mola Nissi in 2017 in Den Haag gezegd dat de geheime dienst van Iran Nissi uit de weg wilde ruimen. Uit onderzoek van Argos blijkt – zo schrijft mediapartner Omroep West – dat deze Iraniër naar eigen zeggen als asielzoeker door de Iraanse inlichtingendienst naar Nederland was gestuurd met als opdracht de liquidatie van Nissi voor te bereiden en uit te voeren.

Nissi werd op 8 november 2017 op 52-jarige leeftijd van dichtbij doodgeschoten op straat voor zijn huis in de Jan van Riebeekstraat in de wijk Bezuidenhout. De dader is nooit gepakt. Volgens Nederland zijn er sterke aanwijzingen dat Iran achter de moord zit.

Uit documenten van de IND die Argos heeft ingezien blijkt dat M. in ieder geval in mei 2016 en april 2017 door de immigratiedienst is gehoord en dat M. beide keren sprak over zijn missie en de Iraanse bedoeling om Nissi te vermoorden. De IND en AIVD beantwoorden geen vragen over M. en zeggen niet of zijn verhaal serieus is genomen, aldus Argos.