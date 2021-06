De straat op tegen straatintimidatie: ‘Nastaren en uitschelden is echt niet oké’

Gewapend met stoepkrijt gaat Dylan Romeo zaterdag met een groepje mensen van ‘070 tegen straatintimidatie’ de straat op om actie te voeren tegen nafluiten, nastaren en uitschelden. In de Grote Marktstraat kunnen mensen dan de woorden op de straat schrijven die zij naar hun hoofd geslingerd krijgen.

Uit onderzoek van I&O Research – in opdracht van de gemeente Den Haag – blijkt dat 45 procent van de Hagenaars te maken heeft met een vorm van straatintimidatie . Dat kan zijn: nastaren, ongewenst aanraken, hinderlijk achterna lopen, bespugen of in het nauw drijven. Ook naroepen met seksuele of beledigende opmerkingen, het vragen om seks, betasten, nasissen of nafluiten kan intimiderend zijn, schrijft het onderzoeksbureau .

Dylan vindt dat niet normaal en wil er iets tegen doen met zijn actiegroep. En het gebeurt overal, vertelt Dylan in het radioprogramma Haags Bakkie. 'Op Scheveningen, in het openbaar vervoer, de horeca en in je eigen buurt.'

Compliment

Het is volgens Dylan wel belangrijk om een verschil te maken tussen complimenteren of straatintimidatie. Je kan prima iemand complimenteren over hoe leuk iemand er uit ziet. 'Maar het houdt wel op als je onbekende vrouwen gaat naroepen met beledigende termen.'

'Bewegingsvrijheid zou voor iedereen moeten gelden. In deze internationale stad van vrede en recht, zou die vrijheid voorop moeten staan.'

Oplossing

Volgens Dylan is het lastig een oplossing te vinden, maar voor hem begint het bij scholen en thuis. 'Zorg ervoor dat je op scholen en instanties voorlichting geeft dat dit gedrag niet normaal is. Maar het begint ook thuis met de opvoeding, hoe ga je met elkaar om? Een compliment mag, maar nastaren en uitschelden is echt niet oké.'

Daarom komt '070 tegen straatintimidatie' dit weekend in actie in de Grote Marktstraat. 'We gaan stoepkrijtjes uitdelen zodat mensen zich op straat gaan uitspreken. Welke teksten krijgen ze naar hun hoofd? Waar gebeurt het? Wat gebeurt er? Zodat mensen zien: het is niet normaal wat er gezegd wordt.'

Zo willen ze duidelijk maken dat het echt een probleem is, 'dat we liever vandaag dan morgen moeten aanpakken. We hopen dat er op die manier actief meer aandacht komt.'

Wie meer wil weten over '070 tegen straatintimidatie' kan ze volgen op Instagram .

