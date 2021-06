‘Asielzoeker sprak over Iraans plan voor liquidatie in Jan van Riebeekstraat’

‘Dit gedrag past niet’, oud-minister Jaap de Hoop Scheffer niet te spreken over vervallen panden Saoedi-Arabië

Het is volstrekt terecht dat de gemeente Den Haag aan Saoedi-Arabië de oproep doet om vervallen gebouwen in de stad op te knappen. Dat zegt de oud-secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop Scheffer (CDA), in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De gemeente Den Haag wil dat Saoedi-Arabië snel een pand aan de Van Bleiswijkstraat opknapt, meldt mediapartner Omroep West. Recent kwam een deel van de gevel van het gebouw omlaag. Den Haag heeft vervolgens een brief gestuurd aan de Saoedische ambassadeur om hem te wijzen op de ‘erbarmelijke staat’ ervan. Ook vertoont het pand nog wat andere gebreken. Daarom heeft de gemeente ook een ‘moreel appèl’ gedaan om maatregelen te treffen.

‘Ik vind het volstrekt terecht hoe de gemeente hier opereert. Het behoort goed diplomatiek gebruik te zijn dat hier in Den Haag mensen met CD-kentekens parkeerboetes en snelheidsboetes betalen – net zoals u en ik – en dus ook hun panden onderhouden, zeker als dat monumentale panden zijn.’ De Hoop Scheffer vindt het fijn dat er publiciteit voor is: ‘Want het verhoogt het de druk in dit geval op Saoedi-Arabië.’ Maar hij is ook nuchter: ‘Het is niet het enige incident van deze orde.’

‘Je hoort je behoorlijk en goed te gedragen’

De Hoop Scheffer heeft ook voor zijn werk als diplomaat met auto’s met CD-kentekens rondgereden. ‘Je hoort je gewoon behoorlijk en goed te gedragen en niet te pas en te onpas te beroepen op je diplomatieke onschendbaarheid. Daar is het beginsel echt niet voor bedoeld.’

Mocht Saoedi-Arabië niet handelen naar de oproep van de gemeente, dan kan Den Haag ‘een trapje verdergaan’, denkt de oud-minister van Buitenlandse Zaken. ‘Er is in Den Haag ook een ministerie van Buitenlandse Zaken, er is een minister van Buitenlandse Zaken. Die kan – op welk niveau zij, mevrouw Kaag, dat nodig acht – aan de Saoedische ambassadeur vragen naar het departement te komen met dezelfde boodschap: ‘U reageert niet op een brief van de gemeente Den Haag, mag ik u er nog eens op wijzen dat het om buitengewoon monumentale panden gaat die u geacht wordt te onderhouden.’ Kortom: als dit een probleem blijft, kun je als Nederland wel ‘escaleren’, je kunt een trapje hoger gaan.’

‘Dit gedrag past niet’

Volgens De Hoop Scheffer is het opvoeren van de diplomatieke druk het wel waard. ‘Als Hagenaar vind ik dat wel, eerlijk gezegd. Den Haag beschouwt zich terecht als internationale stad van vrede en recht, een stad met allemaal internationale organisaties – daar zijn we trots op als Hagenaars – daar past dit niet bij, daar past dit gedrag ook niet bij.’

‘Het gaat nu om monumentale panden, maar het gaat ook om verkeersboetes en snelheidsovertredingen. Daar denken ook ambassades van: ‘Nou, luister eens: dat kunnen ze toch niet afdwingen.’ Verkeerd’, vindt de oud-minister.

Luister hier naar Jaap de Hoop Scheffer in Spuigasten over de oproep van de gemeente aan Saoedi-Arabië