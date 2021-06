Man (19) uit het niets in hoofd gestoken door tweetal in Wenckebachstraat

Bij een steekpartij in de Haagse Wenckebachstraat is zaterdagochtend om 4.00 uur een 19-jarige Hagenaar gewond geraakt. De man werd uit het niets in zijn hoofd gestoken, meldt de politie. Het slachtoffer liep een hoofdwond op en is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De 19-jarige man zat in zijn auto op het parkeerterrein aan de Wenckebachstraat toen uit het niets twee onbekende mannen op hem afkwamen, schrijft mediapartner Omroep West. Vervolgens stak een van hen de Hagenaar in het hoofd.

Over de aanleiding is nog niets bekend, zo laat de politiewoordvoerder weten. De daders zijn gevlucht en vooralsnog spoorloos. De politie zoekt getuigen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgelapt en kon zaterdag in de loop van de ochtend weer naar huis.

Reeks steekincidenten in de omgeving

Het incident is niet het eerste steekgeweld in de omgeving. In december 2019 overleed voetballer Bilal Aydin na een steekpartij op de Goudriaankade in Den Haag. Twee mannen van 20 en 21 kregen hiervoor tien jaar celstraf. In mei van dit jaar kwam de 17-jarige Myron om bij een steekincident op de Rijswijkseweg.

Zaterdag 12 juni hield de politie twee jongens van 17 jaar uit Voorburg aan voor een steekpartij in het Westbroekpark. Een 17-jarige jongen raakte hierbij gewond aan zijn arm. Vrijdag 5 juni werd een 17-jarige jongen met een mes in zijn nek gestoken tijdens een steekpartij op de Marktweg in Den Haag. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Zondag 16 mei viel bij een steekpartij op de Paets van Troostwijkstraat in Den Haag een gewonde. De politie pakte hiervoor twee mannen op.