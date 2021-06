Van hofjeswoning tot Rotterdamsebaan: dit zijn de kanshebbers voor de Haagse architectuurprijs

Vijf projecten maken kans op de Haagse architectuurprijs de Berlagevlag. Het gaat om de Mallemolen, de Rotterdamsebaan, transformatie Hoog Lindoduin, het Vrijzinnig Christelijk Lyceum en woonzorgcentrum Westhovenplein. Dat heeft het Haags Architectuur Café (HaAC) bekendgemaakt op de dag van de architectuur.

In totaal zijn er vijftig projecten ingezonden. 'Ze bieden een goed overzicht van wat er de afgelopen jaren in Den Haag is gebouwd. De projecten liggen verspreid over de hele stad en zijn heel divers. Van transformatie en hoogbouw tot restauratie, interieur en kleinere particuliere woningen. Verduurzaming is een terugkerend thema', aldus HaAC.

Mallemolen – BLÁHA architecture+design

Het huis (57m2) in het hofje Mallemolen is compleet verbouwd. Toen de eigenaren het kochten stond het al een tijd leeg: de deuren waren dichtgetimmerd, het lekte, de dakkapel viel uit elkaar en er waren geen wc en douche.

'De belangrijkste architectonische ingreep is een 11m lange kastenwand die zich over de gehele lengte van het huis uitstrekt', aldus HAac. In de kastenwand zitten de trap naar boven, de hal, een toilet, de meterkast, de televisie, wasruimte en bergruimte.

Foto: Maurice Mikkers

Rotterdamsebaan – Benthem Crouwel Architects en Paul de Ruiter Architects

De Rotterdamsebaan, die de centrumring van Den Haag verbindt met de A4 en A13, is volgens HAac hét voorbeeld voor duurzame infrastructuur in Nederland. Sterker nog, de Victory Boogie Woogietunnel is volgens hen op dit moment de duurzaamste tunnel van Europa.

'De architecten hebben bij alle ontwerpkeuzes rekening gehouden met de duurzaamheid van het project en het minimaliseren van de overlast voor de omgeving. Zo absorberen speciale betonnen goten in de berm het geluid en richten dit naar boven in plaats van zijwaarts. In de Victory Boogie Woogietunnel wordt fijnstof van de auto's afgevangen bij de tunnelingangen. Dit zorgt voor ongeveer 50 procent minder uitstoot van fijnstof. Het dienstgebouw draait volledig op zelf opgewekte energie van de zonnecellen op het glooiende dak van het gebouw, die zonnecellen fungeren bovendien als lichtfilter die voorkomt dat automobilisten door zonlicht worden verblindt wanneer ze de tunnel in of uit rijden.'

Foto: Ossip van Duivenbode

Transformatie Hoog Lindoduin – Jan Splinter Architecten

Het is een icoon, Hoog Lindoduin op Scheveningen . In 1963 werd het markante L-vormige gebouw opgeleverd. Het pand had 14 verdiepingen en 182 sociale huurwoningen. In opdracht van woningbouwcorporatie Vestia is het gebouw tot op betoncasco gestript om het vervolgens te vernieuwen.

Volgens HAac is er veel gedaan voor de kwaliteit van het gebouw op het gebied van duurzaamheid, woningplattegrond, comport, geluidsisolatie, brandveiligheid en esthetische uitstraling. 'Als warmtebron heeft iedere woning een individuele warmtepomp voor verwarming en koeling gekregen. Het oude gebouw was na 55 jaar volledig op. Slopen en nieuwbouw was geen optie voor Vestia. Vanwege de erfpacht die op de grond rust zou er bij nieuwbouw een markttoets volgen, waarbij partijen een bod kunnen doen. Vestia zou dan de locatie kwijtraken.'

Foto: Luuk Kramer

Vrijzinnig Christelijk Lyceum – Atelier PRO

In het Van Stolkpark ligt de middelbare school het Vrijzinnig Christelijk Lyceum. Voor de school was het een wens om het gevoel van kleinschaligheid te behouden. Daarom is er bijvoorbeeld geen grote aula, maar 'een intieme entree waaruit men op verschillende manieren door het gebouw kan dwalen'.

Zo kan je bij binnenkomst naar het souterrain waar de aula, kantine, muzieklokaal en gymzalen liggen. Aan de kant van de Parkweg liggen deze functies ondergronds maar aan de kant van de Van Stolkweg liggen ze op maaiveld. Op de bel etage liggen diverse staffuncties terwijl de hoofdmoot van de lokalen op de eerste en tweede verdieping liggen, weg van de reuring van aula en entree. Tussen het oude en nieuwe gedeelte is een loopbrug gemaakt.

Foto: Marcel van der Burg

Woonzorgcentrum Westhovenplein – architecten van Mourik

Aan het Westhovenplein in Moerwijk stond eerst een leeg schoolgebouw. Nu zijn het vijf woontorens met 64 levensloopbestendige woningen van woningcorporatie Arcade. In de andere drie torens zitten 119 zorgeenheden van zorgverlener Saffier. Ook is er een restaurant, kapper en fysiotherapeut waar ook mensen uit de buurt heen kunnen. 'Het hart van het complex is de gemeenschappelijke binnentuin die alles verbindt en waar bewoners, medewerkers, bezoekers en wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.'

'Architecten van Mourik voegt met dit ontwerp een nieuwe dimensie toe aan het thema samen wonen, samen zorgen. Hierbij is niet alleen gekeken naar het plan op zichzelf, maar ook naar de toegevoegde waarde voor de buurt. De plattegrondontwikkeling laat een verregaande flexibiliteit toe in de toekomst. De tuin als verbindend element verbeeldt niet alleen de ziel van het project, maar staat ook symbool voor een gezonde en leefbare woonomgeving.'

Foto: Arnoud Roelofsz Fotografie, architecten van Mourik

Publieksprijs en fietsroute

De winnaar van de Berlagevlag wordt bekendgemaakt op dinsdag 21 september 2021. De projecten kunnen ook nog een publieksprijs winnen, de Berlagewimpel. Tijdens de Maand van de Architectuur Den Haag komt er een speciale fietsroute langs alle genomineerde projecten. Door alle gebouwen te bekijken kan het publiek een betere keuze maken, aldus de organisatie.