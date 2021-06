Teller van ‘horrorpoller’ Escamplaan blijft oplopen: weer twee botsingen, vijftien in totaal

Zaterdag Live over diversiteit

Meer in

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 19 juni 2021 richt RTV Discus zich in het stamtafelgesprek op het thema diversiteit. De uitzending is van 18.00 tot 20.00 uur te zien op Den Haag TV.

In Den Haag wonen mensen met meer dan 200 nationaliteiten met elkaar, en meer dan de helft van alle inwoners heeft een migratieachtergrond. Niet alleen land van herkomst maakt Den Haag divers, maar ook de verscheidenheid aan talen, culturen, religies, verblijfsstatus en sociaaleconomische posities. De diversiteit maakt Den Haag een boeiende stad, maar het maakt het ook moeilijker om Hagenaren met elkaar te verbinden.

Gasten aan tafel zijn: initiatiefnemer Astrid Feiter van Haags Verhaal, Karima el Bouchtaoui (Occulus Consultancy) en gemeenteraad Adeel Mahmood van NIDA.