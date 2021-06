Demonstranten ‘herdenken’ uit de hand gelopen antilockdownprotest Malieveld

Een paar honderd mensen ‘herdenken’ zondagmiddag het uit de hand gelopen antilockdownprotest, een jaar geleden op het Malieveld. Bij dit protest op 21 juni 2020 werden in 425 aanhoudingen verricht: 400 omdat deze mensen zich ondanks oproepen van de politie niet vertrokken, 25 aanhoudingen wegens openlijke geweldpleging. De demonstranten noemen de herdenking ‘De Slag om het Malieveld’.

Het einde van de in eerste instantie verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld was rumoerig verlopen. De Mobiele Eenheid voerde charges uit bij station Den Haag Centraal nadat ze werden belaagd door relschoppers. Volgens de politie trokken voetbalsupporters vanaf de demonstratie naar het station en was de sfeer grimmig. Ook stonden er diverse demonstranten op de Utrechtsebaan, waardoor verkeershinder ontstond.

Premier Rutte had begrip voor de mensen die demonstreerden op het Malieveld tegen de coronamaatregelen. Maar hij had geen goed woord over voor de relschoppers, zegt hij tegen de NOS. ‘We moeten echt onderscheid maken tussen mensen die uit bezorgdheid voor hun vrijheden protesteren. Die hebben het volste recht, net als bij de demonstraties tegen racisme en discriminatie’, zegt Rutte. ‘Maar als ik me baseer op de televisiebeelden dan zaten er gisteren ook halve garen tussen.’ Hij vond dat er door ‘doorgesnoven hooligans’ misbruik is gemaakt van de situatie die op en rond het Malieveld was ontstaan.

LEES OOK: Sfeer demonstratie slaat om; ME voert charges uit bij centraal station