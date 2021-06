‘Dit gedrag past niet’, oud-minister Jaap de Hoop Scheffer niet te spreken over vervallen panden Saoedi-Arabië

Marcel Verreck: ‘Oranje-verdedigers geven niets weg, ze lijken op Sywert van Lienden’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de winst van het Nederlands Elftal op het EK Voetbal.

‘Oranje is nog ongeslagen. Vooral de verdediging doet het goed. Ze lijken op Sywert van Lienden, ze geven niets weg’, aldus de columnist.