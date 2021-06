Muzikanten-kinderen en H.E.R. in De Nieuwe Van Nierop

Partijprominent Jaap de Hoop Scheffer over CDA-crisis: ‘Ik word er niet vrolijk van’

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt stapt uit de fractie, Sywert van Lienden zegt zijn partijlidmaatschap op na de mondkapjesdeal, de partij heeft flink verloren bij de verkiezingen met Wopke Hoekstra als lijsttrekker, na de tumultueuze lijsttrekkersstrijd tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Het zijn zware tijden voor CDA’ers, zo weet ook partijprominent Jaap de Hoop Scheffer. ‘Ik ben en blijf CDA’er, maar u kunt zich voorstellen: ik word er niet vrolijk van – en vele anderen – van de situatie zoals u die beschrijft’, zegt hij in een interview in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM.

De Hoop Scheffer wil er niet teveel over kwijt. ‘Ik heb een belangrijke les geleerd toen ik zelf CDA-aanvoerder was. Het meest irritante – en ik spreek het woord bewust uit, met een hoofdletter – als allerlei mensen uit het verleden zich gaan bemoeien met de mensen die nu verantwoordelijkheid dragen. Dus ik laat dat aan politiek leider Wopke Hoekstra en partijvoorzitter Marnix van Rij. Maar als u aan mij vraagt: ‘Is het allemaal plezierig om te horen en word je er vrolijk van?’ Dan is het antwoord uiteraard ‘nee’.’

Deze week maakte het CDA bekend dat er een miljoen euro is gedoneerd door een ondernemer. De grote vraag is of de ondernemer daarmee invloed kocht. ‘We hebben daar de commissie-Spies voor. Die evalueert de campagne en daar zal dit ongetwijfeld aan de orde komen, dus ik kan daar niets over zeggen. Ik heb geen aanwijzingen, ik heb geen bewijzen, ik lees het net als u in de krant.’

‘Maximering nodig voor donaties aan politieke partijen’

De megadonaties bij het CDA en eerder D66 vormen een gevaar voor eerlijke verkiezingen. Maximering is nodig, zegt Kars Veling. Hij onderzocht voor het kabinet de regels voor partijfinanciering. De Hoop Scheffer is het eens met advies van Kars Veling, dat Veling deze zaterdag in AD toelicht. ‘Je moet niet toe naar een situatie zoals die in Amerika is, dat is daar natuurlijk extreem doorgeschoten. Daar moet je als je president wil worden over een miljoenen – bijna miljarden – in kas beschikken. Dat er aanleiding is – zoals Kars Veling in het AD zegt – om het hele systeem nog eens onder de loep te nemen, daar ben ik voor. Want voor je het weet schiet je inderdaad door naar bedragen van dit soort orde. Dan dreigt politiek te koop te worden. Maar dat staat wat mij betreft los van het CDA, want wat daar gebeurd is, weet ik simpelweg niet.’

Medio september volgt er een CDA-congres waar de partij over de crisis zal vergaderen. ‘Ik denk dat dat gezien de huidige situatie nodig is. Ik denk ook dat september een goede timing is, want in de emotie van het moment moet je niet meteen een congres gaan organiseren, omdat dan het risico op ongelukken groot is. In september heeft de commissie-Spies een rapport uitgebracht, dat is de basis en daar moeten de leden dan over praten. Je moet niet tegen de leden zeggen: ‘Dat doen we af met een briefje’. Nee, er moet een behoorlijk goed georganiseerd congres over komen, uiteraard.’

Mondkapjesdeal

Welke vraag moet op dit congres volgens De Hoop Scheffer worden beantwoord? ‘Als u en ik de kranten van de afgelopen weken verzamelen, in de binnenzak meenemen naar zo’n congres, dan komen daar uiteraard een aantal vragen uit voort. Belangrijkste vraag is wat mij betreft: hoe was de campagne? Er is een aantal dingen gebeurd – lijsttrekkerswissel, etcetera – dus de leden moeten de gelegenheid hebben om zich daarover uit te spreken.’

Over de mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en het ministerie van VWS is de CDA-coryfee kort van stof. ‘Ook hier zal verder onderzoek gepleegd moeten worden naar hoe is dat precies gegaan. Het blijft een vreemd verhaal.’

Sywert van Lienden

Van Lienden heeft in goed overleg met de partij zijn CDA-lidmaatschap opgezegd. ‘Dat moet hij helemaal zelf weten. Als hij zijn lidmaatschap wil opzeggen, dan moet hij dat vooral doen. Hij heeft het al gedaan. Wat dat betreft ‘end of story’, zeg ik met Pim Fortuyn’, aldus De Hoop Scheffer.

Luister hier naar Jaap de Hoop Scheffer in Spuigasten