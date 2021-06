Muzikanten-kinderen en H.E.R. in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer nieuwe releases van een enkele muzikanten-kinderen en H.E.R. (foto).

H.E.R. brak vorig jaar door met een reeks opvallende songs en award-show-optredens – nu is de 23-jarige Gabrielle Wilson toe aan haar derde album vol met een mix van hip-hop, soul, gitaarsolo’s en gastvocalisten. Zondagavond hoor je een prachtige ballad van haar… uhm van H.E.R. Verder een reeks aan kinderen die het vak van hun ouders voortzetten, zo hoor je nieuwe songs van de Inhaler (zoon van Bono), Meis (dochter van Marcel/kleindochter van Boudewijn de Groot), Mabel (dochter van Neneh Cherry), Lukas Nelson (zoon van Willie) en Wolfgang Van Halen (achternaam zegt genoeg).

Meer nieuwe releases zijn er van Diana Ross, Claudia de Breij, Griff, Angelique Kidjo, Parcels, Mykki Blanco, Paul de Munnik & Engel, Kings of Convenience & Feist, Joan Armatrading en een duet tussen The Killers en hun grote voorbeeld Bruce Springsteen.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).