Bewoners zijn afval voor de deur zat en plakken ramen vol met foto’s van rotzooi

Afval dat naast de orac is geplaatst en afval dat open en bloot op straat ligt, in Den Haag komt het regelmatig voor. Rondom het Pasteurplein in Laak zijn bewoners de rotzooi goed zat. Daarom zijn daar meerdere ramen volgeplakt met de troep die zij op straat en naast de bakken aantroffen. ’18 dagen, 15 meldingen’, zo valt er te lezen naast de foto’s. De beelden op het raam laten de vele bijplaatsingen van afval zien die bewoners vlak voor hun deur zagen.

De meeste overlast wordt in het weekend ervaren, daarom ziet men graag dat de orac’s ‘in ieder geval op zaterdag & maandag’ worden geleegd. Daarnaast pleit men voor meer orac’s, ook in aangrenzende wijken. Aan de overkant van de Van Musschenbroekstraat moeten bewoners nog hun zakken langs de kant van de weg plaatsen omdat daar geen ondergrondse containers zijn.

Hoewel de wagens van HMS op maandagochtend al druk door het stadsdeel rijden is er nog best wat afval te zien rond de bakken bij het Pasteurplein: weggewaaid vuil op de straat en op de stoep en midden op de stoep staat een kinderzitje.

‘Ik heb de wethouder erna nog wel even gemaild’

‘Ze waren het zo zat dat ze foto’s zijn gaan maken en die chronologisch hebben opgehangen’, zegt Theo Gruppe van RadiLaak over de actie van buurtbewoners. ‘Ik kwam er dit weekend toevallig langs om een vuilniszak weg te brengen. Ik heb de wethouder erna nog wel even gemaild over het afvalprobleem.’

De overbewoning en verkamering in Laak blijft volgens Gruppe onderdeel van het probleem. Daarnaast zouden ook ondernemers hun afval bij de orac zetten. ‘Er zitten veel mensen op een klein stukje. Als je de overbewoning kunt aanpakken en je doet een actie richting ondernemers, dan lost dat ook wat op.’ Het aanpakken van de overbewoning in het stadsdeel zou volgens Gruppe de oplossing zijn om dit soort onderliggende problemen, zoals het afval, aan te pakken.

‘Samen blijven we aan de slag voor een schone stad’

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) is dit weekend langs geweest bij bewoners rond het plein. ‘Samen blijven we aan de slag voor een schone stad. En dat is een enorme opgave’, twitterde hij na zijn bezoek. ‘Gemeente werkt aan beter systeem en proces voor ophalen en afhandelen meldingen. En pakt over- en illegale bewoning aan.’ In maart liet Bredemeijer weten niet zomaar meer geld beschikbaar te stellen voor het afvalprobleem.

