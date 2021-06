Ed Struijlaart wordt DJ op Radio Veronica: ‘Dit is wel vet’

Ed Struijlaart zal vanaf 3 juli wekelijks te horen zijn op Radio Veronica. De Haagse zanger heeft een eigen programma gekregen op de zender, hij zal iedere zaterdag van 9 tot 12 uur te horen zijn. Dat is vandaag bekendgemaakt. Het wordt een programma ‘voor iedereen die van muziek en gitaren houdt en die lekker samen met mij de zaterdag wil inrollen’, zegt Struijlaart.

Muziek moet een belangrijke rol krijgen in zijn programma. ‘Ik ben muzikant die radio gaat maken en ik wil mensen warm maken voor muziek, oud én nieuw.’ Hoe het programma exact zal zijn is iets wat moet groeien zegt de zanger. ‘Het zal zich gaan ontwikkelen met de tijd.’

‘Ik werd gebeld door Rob Stenders (de zendermanager, red) met de vraag of ik een programma wilde maken op Radio Veronica.’ Het telefoontje van Stenders kwam op een zeer toevallig moment: ‘Ik zat met de handen in het haar over mijn podcast Gitaarmannen. Dat wilde ik graag ergens aan koppelen en een merk als Veronica past dan wel. Daar had ik nog niks mee gedaan en toen belde Rob al.’ Met de nieuwe samenwerking zal zijn podcast ook via JUKE, het audioplatform van Talpa waar ook Radio Veronica bij hoort, te beluisteren zijn. ‘En het krijgt een plek in het programma.’

‘Dit had ik nooit durven dromen’

Struijlaart vindt het ‘vet’ om straks op Veronica te mogen presenteren. ‘Dit had ik nooit durven dromen. Ik had nooit ambitie om zo op de radio te komen. Ik ben muzikant. Maar dit is wel vet’, vertelt hij enthousiast. Struijlaart maakte al eerder (van 2010 tot 2015) programma voor KX Radio, dat was toen het hobbystation van Stenders. ‘Nu krijg ik de kans om de zaterdagochtend te doen.’

‘Ik wil het benaderen als een gitaarsolo’

Volgende week zaterdag start de show die simpelweg Ed Struijlaart heet. ‘Ik wil het benaderen als een gitaarsolo, als het goed gaat kan het heel goed gaan. Improviseren is wat ik doe, het zal geen twee keer hetzelfde zijn.’ Op de zondagmorgen zal er nog een muzikant als presentator te horen zijn op de zender. ‘Danny Vera is mijn buurman op de zondag. Dat vind ik een slimme keuze: het is anders dan andere zenders. Daarmee onderscheid je je wel.’

Struijlaart ook in de vormgeving

Daarnaast is Struijlaart ook zenderbreed te horen, hij werkte mee aan de nieuwe vormgeving van de zender. ‘Dat is echt een eer. Je gaat me horen in zang en gitaar, je zal me in veel jingles horen. Ik zit erin voor de bite.’ In dat pakket is hij niet de enige stem. ‘Ze hebben mij gevraagd voor het rauwe ongepolijste randje.’

Nieuwe programmering

De nieuwe programmering van Radio Veronica start maandag 28 juni 2021. Daarin wil de zender nog meer uitstralen dat ze liefde heeft voor muziek. Vera en Struijlaart zijn daar een voorbeeld van en er is dagelijks de mogelijkheid om verzoekjes door te geven in De Bonanza en De Weekend Bonanza. Struijlaart beleeft met zijn programma de vuurdoop op zaterdag 3 juli.

Foto: Radio Veronica, Ben Houdijk