Vaccineren per wijk begint in Schilderswijk, Transvaal en Moerwijk

GGD Haaglanden gaat vanaf vandaag wijkgericht vaccineren met het Janssen-vaccin tegen het coronavirus. Dat gebeurt op tijdelijke locaties. De Schilderswijk, Transvaal en Moerwijk komen als eerste aan de beurt. Afhankelijk van de ervaringen en de vaccinatiecijfers per wijk en leeftijdsgroep kan de gemeente eventueel deze aanpak ook in andere wijken inzetten.

In Schilderswijk, Transvaal en Moerwijk/Zuiderpark ligt het percentage corona-gevaccineerden bij de leeftijdsgroepen boven de 65 jaar lager dan zeventig procent en daarmee onder het gemiddelde in Den Haag. Daarom gaat de wijkgerichte aanpak daar van start. De logistiek wordt nu voorbereid en adressen, dagen en tijden worden binnenkort bekendgemaakt.

‘Bij de uitnodigingen voor de reguliere coronavaccinaties zijn we komend weekend bij geboortejaar 2003 en heeft iedereen boven de 18 de kans gehad om zich aan te melden voor vaccinatie. Daardoor ontstaat nu de mogelijkheid om fijnmaziger en nog lokaler te gaan vaccineren’, zegt directeur Annette de Boer van GGD Haaglanden. ‘Met specifieke doelgroepen zoals dak- en thuislozen zijn we al gestart. De doelgroep arbeidsmigranten volgt snel. Omdat de vaccinatiebereidheid in sommige wijken achterblijft, bereiden we hier een aparte aanpak voor.’

LEES OOK: GGD: Extra priklocaties en prikbus in wijken met lage vaccinatiegraad