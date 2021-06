Veel politie rondom Jonckbloetplein, onrust blijft uit

‘We zijn alleen maar blij. We willen alleen maar feesten, niet rellen’, zegt een fietser richting agenten in een bus op het Lorentzplein. De politie is maandagavond zichtbaar aanwezig in Laak, maar het bleef rustig in Laakkwartier.

De politie is er aanwezig nadat er bij eerdere winst van Oranje ongeregeldheden waren op het Jonckbloetplein. Nederland speelde vanavond haar derde groepswedstrijd, deze werd gewonnen van Noord-Macedonië.

Direct na de wedstrijd lijkt het maandag rustig in Laak. Te voet, te paard en op de fiets; de politie is aanwezig in de wijk, evenals buurtvrijwilligers.

Hier en daar in de straten om het plein is er een klein Oranjefeest hoorbaar nu er weer gewonnen is. ‘Het is nog te vroeg’, zegt een groep mensen op de Genestetlaan terwijl ze kijken richting het Jonckbloetplein. Naast politie lopen er ook wat groepjes mensen rond in het stadsdeel, maar het blijft vanavond rustig rondom het plein.

Na de eerste winst van het Nederlands elftal op Oekraïne was het onrustig op het Jonckbloetplein in Laakkwartier. Groepen feestvierders stichtten brand op straat, staken vuurwerk af en bekogelden agenten met stenen. Ook de ME werd ‘kortstondig’ ingezet.

Een aantal dagen erna werd er volop getoeterd na de winst van Oranje. Ook werd er vuurwerk afgestoken en vonden er een aantal aanhoudingen plaats.

