Vergaande samenwerking: Islam Democraten wordt DENK

De politieke partij van Islam Democraten (ID) zal na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 verdwijnen uit de Haagse politiek. De partij gaat verder als lokale afdeling van DENK. Fractievoorzitter Tahsin Çetinkaya stopt na deze periode met zijn raadswerkzaamheden. Dat heeft de partij vandaag bekendgemaakt. ‘Als DENK zullen we, na de gemeenteraadsverkiezingen, onze kiezers blijven vertegenwoordigen’, zei Çetinkaya. Dit najaar moet bekend worden wie de lijsttrekker wordt. ‘We gaan minimaal voor vijf zetels in Den Haag.’

‘Ik denk dat de partijen die Den Haag de afgelopen acht jaar hebben bestuurd zich zorgen moet maken’, verwacht Çetinkaya. Hij vindt dat men wijken is vergeten in de afgelopen jaren. ‘Voor ons als DENK zal de woningnood een belangrijk onderwerp zijn. Je ziet dat de stad groeit, maar niemand neemt de verantwoordelijkheid waar we verder gaan na de plannen die er nu zijn’, vult Abdoel Haryouli van DENK Den Haag aan.

Wonen wordt een belangrijk speerpunt voor de partij waarbij sociale huur zou ook kunnen worden toegevoegd aan de andere kant van de Laan van Meerdervoort. ‘Ze hebben bedacht te bouwen in Zuidwest, maar als je dan ziet dat er in wijken met dure woningen te weinig gebeurt’, aldus Haryouli.

‘Vergaande samenwerking’

Çetinkaya sprak van een ‘vergaande samenwerking’ tussen de partijen waarbij de krachten van de lokale en landelijke partij wordt gebundeld. ‘Versplintering wordt zo tegengegaan.’ Bij de komende verkiezingen zal dus DENK op de kieslijst staan. In 2020 zei DENK al een lokale afdeling in Den Haag te ambiëren.

‘ID heeft in de afgelopen jaren mooie resultaten geboekt; het aantal islamitische scholen is dankzij onze inzet uitgebreid’, zo blikte men terug op de afgelopen jaren. ID-fractievoorzitter Çetinkaya is niet verkiesbaar voor de partij, maar wil zich wel blijven inzetten voor de stad. ‘Ik blijf actief in mijn wijk Transvaal.’

Fractievertegenwoordiger op kieslijst DENK

De samenwerking tussen de partijen is niet heel verwonderlijk: fractievertegenwoordiger Nur Icar was bij de Kamerverkiezingen van 2021 verkiesbaar voor DENK. ‘We hebben met alle verkiezingen al opgeroepen om op DENK te stemmen.’

‘Mijn achterban zal mijn advies richting DENK volgen’, zo verwacht Çetinkaya. ‘We werken al jaren samen achter de schermen’, stelde Haryouli, afdelingsvoorzitter van DENK Den Haag. ‘Je krijgt veel raakvlakken in de loop der jaren. Zij hebben ervaring en het netwerk, dat brengen zij mee voor een jonge partij.’

Samenwerking Islamitische partijen

Een verdere samenwerking van islamitische partijen (Islam Democraten, Partij voor de Eenheid & NIDA) in de Haagse raad lijkt er niet in te zitten. De wens tot samenwerking is vaker door partijen uitgesproken, maar ook heeft eenieder zelfstandig gepoogd de Tweede Kamer te bereiken.

‘Ik heb gevraagd om de krachten te bundelen in Den Haag, uit die gesprekken heb ik moeten constateren dat de heer Van Doorn (PvdE) niet beschikbaar was. Met de heer Moahmood (NIDA) werken we samen in de raad. We hebben veel overeenkomsten’, zegt Çetinkaya. Tot een verdere politiek samenwerking kwam het niet.

Tekst gaat verder onder foto.

ID deed in 2006 voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel heeft de partij een zetel in de raad. In 2014 was de fractie het grootst: toen had men twee zetels. Ook was er een poging om landelijk mee te doen met de Tweede Kamerverkiezingen van 2006, zonder succes. In 2010 was er een breuk tussen bestuur en fractie. Dat zorgde ervoor dat de fractie zich van de partij afsplitste, daarmee ontstond de Partij van de Eenheid.

Tekst gaat verder onder foto.

DENK werd vierde partij in Den Haag

DENK ontstond in 2015 nadat Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk uit de PvdA-fractie werden gezet. Momenteel heeft de partij drie zetels in de Kamer. In onze stad werd de partij bij de verkiezingen de vierde partij in de stad, ze kreeg 8 procent van de stemmen. ‘Wij mikken op een hogere uitslag dan bij de landelijke verkiezingen.’

De partij kent al lokale vertegenwoordiging in verschillende grote steden, waaronder Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. Den Haag was daar tot nog toe een uitzondering op.