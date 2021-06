Zes arrestaties en 213 boetes tijdens grote verkeerscontrole op Scheveningen

Tijdens een grote verkeerscontrole tegen huftergedrag op Scheveningen zijn zaterdag zes mensen aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol of drugs, 213 bestuurders kregen een boete voor onder andere mobiel bellen, gekleurde verlichting, rijden over de stoep of parkeren zonder te betalen. De actie werd gedaan door de politie, douane, het Openbaar Ministerie, de Koninklijke Marechaussee en de gemeente.

Inwoners van Scheveningen hebben al lang last van drukte op warme zomerse dagen met geluidsoverlast, straatraces, lachgasgebruik en afval. Om iets tegen de overlast te doen heeft de gemeente een actieplan gemaakt. De actie van zaterdag was de 75ste handhavingsactie in Den Haag.

Twee van de zes aangehouden personen kregen een boete van 259 euro, omdat zij lachgas bij hadden. Een bestuurder van een buitenlandse auto kreeg een boete van 359 euro, omdat die een handelshoeveelheid drugs bij zich had. Een van de verdachten bedreigde en beledigde de politie.

Daarnaast zagen de handhavers vijf personen in geparkeerde auto’s softdrugs gebruiken. Zij kregen hiervoor een boete en een rijontzegging.

Noise patrol

De politie gebruikte tijdens de controle ook 'noise patrol', waarmee ze testen hoeveel geluid voertuigen maken. Tien keer werd het toegestane geluidsniveau overtreden. De bestuurders van de auto's of motoren kregen een boete van ongeveer 450 euro en acht voertuigen mochten niet meer verder rijden totdat hun auto is hersteld en goedgekeurd door de RDW.

In totaal krijgen 161 voertuigbezitters nog een boete voor parkeren zonder te betalen. Tien auto's stonden fout geparkeerd en krijgen daar een boete voor. Vier brommerrijders krijgen een boete voor rijden om een brommer uit 2010 of daarvoor in een milieuzone.

De afdeling gemeentelijke belastingzaken heeft tijdens de controle ruime 19.000 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Vier mensen konden hun schuld direct betalen, zeven anderen kregen een wielklem.

In de tram en op zee

Ook in het openbaar vervoer werd gecontroleerd. Voor op tramlijn 11 en 1 is veel gecontroleerd. In totaal kregen 39 reizigers een boete van 55 euro voor reizen zonder geldig vervoersbewijs. Meerdere mensen kregen een waarschuwing omdat ze geen mondkapje droegen. Een reiziger kreeg een boete omdat die geen identiteitsbewijs kon laten zien.

Op het water controleerden de nautische BOA's. Zij spraken surfers aan die in het water bij het havenhoofd overstaken omdat het levensgevaarlijk is. En de eigenaar van een jacht is dringend verzocht te vertrekken omdat die zijn jacht had gestald waar dat niet mocht.

Horeca

Zeven horecazaken zijn gecontroleerd door de politie, het handhavingsteam en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij een aantal ondernemers werden overtredingen aangetroffen, zij krijgen een bestuurlijke rapportage van de gemeente. bij twee zaken was de leidinggevende niet aanwezig en ook konden twee ondernemingen hun vergunning niet aantonen. De NVWA heeft één boete uitgedeeld voor slechte hygiëne. Twee andere ondernemers kregen een officiële waarschuwing. Binnenkort komt er een tweede controle, laat de gemeente weten.

