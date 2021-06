Bennie (9) werd ineens doodziek door een agressieve hersentumor: tante zamelt geld in voor behandeling

Twee maanden geleden was Bennie (9) nog een vrolijk jongetje. Maar ineens veranderde hij in een doodziek kind. Bennie heeft een hersentumor en is in Nederland uitbehandeld. Zijn tante Mijntje is een crowdfundactie begonnen zodat hij naar Amerika kan voor een veelbelovend medicijn. ‘Met de dag gaat hij achteruit’, vertelt zijn tante.

Begin mei begonnen de eerste klachten. Bennie ging dubbelzien. Zijn moeder gaat met hem naar de huisarts en wordt meteen doorgestuurd naar het HagaZiekenhuis. Een dag later krijgen ze de uitslag: kanker in de hersenstam. Bennie moet meteen naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

‘We zijn nu een maand verder en hij kan zijn rechterarm niet meer bewegen. Lopen gaat moeilijk, hij zit in een scootmobiel en eten en drinken gaat lastig. Hij drinkt uit een rietje en krijgt hele kleine muizenhapjes’, vertelt Mijntje in het radioprogramma Haags Bakkie.

Duur medicijn in Amerika

In Nederland kunnen de artsen niks meer voor hem doen. ‘Het is een agressieve vorm van hersenkanker’, zegt Mijntje. Zijn dokters kunnen hem nu alleen behandelen om zijn leven met een paar maanden te verlengen. Maar in Amerika is een medicijn waardoor hij 15 tot 20 procent meer kans heeft om nog wat langer te leven, vertelt zijn tante.

‘We proberen zo snel mogelijk dat geld bij elkaar te krijgen, zodat we mijn neefje snel naar Amerika kunnen sturen.’ De crowdfundingactie is afgelopen weekend begonnen en maandagmiddag staat de teller op ruim 34.000 euro. In totaal is er 300.000 euro nodig.

Chemo en bestraling

Op dit moment krijgt Bennie bestraling en chemotabletten, ‘daarvan gaat zijn haar niet uitvallen en wordt hij hopelijk niet zo heel ziek’, zegt Mijntje. ‘Met het bestralen proberen ze de tumor in slaap te maken, zodat wij de tijd hebben om het geld in te zamelen. Als hij in Nederland blijft sterft hij waarschijnlijk binnen het jaar.’

Voor de familie is het een loodzware tijd. ‘Het is verschrikkelijk, ons leven staat op z’n kop’, vertelt Mijntje, de nicht van Bennies moeder. ‘Het lijkt wel een droom waarin we leven, een nachtmerrie.’

Het is verschrikkelijk, ons leven staat op z’n kop

Volgens Mijntje weet Bennie niet precies wat er aan de hand is. ‘Hij weet dat hij een balletje in z’n hoofd heeft en dat hij daarvoor wordt behandelt. We hebben het in kindertaal uitgelegd.’ De familie probeert sterk voor hem te blijven. ‘We proberen niet bij hem te huilen en sterk te zijn. Maar het is hartverscheurend als je zijn gezichtje ziet.’

Toekomst

De behandeling in Amerika is experimenteel en in Nederland nog niet goedgekeurd. ‘Ze willen hem daar graag helpen, hoewel het niet 100 procent zeker is dat hij het gaat overleven. De dokters daar kunnen niet zeggen dat hij beter wordt.’ Maar het vooruitzicht is volgens Mijntje wel 20 procent beter dan hier. ‘Mijn nicht kwam binnen en de dokter zei: ga maar leuke dingen met hem doen, want bij komt binnen een paar maanden te overlijden.’

Met de behandeling hopen ze Bennies leven zo te verlengen dat er in de tussentijd weer een nieuw medicijn op de markt komt.