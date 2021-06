Bennie (9) werd ineens doodziek door een agressieve hersentumor: tante zamelt geld in voor behandeling

ChristenUnie/SGP: ‘Sluit hotel of short-stay appartement als er illegale prostitutie wordt geconstateerd’

Wanneer een hotel of short-stay appartement wordt gebruikt door de illegale prostitutie moet er de mogelijkheid komen om deze te sluiten. Daarvoor pleit ChristenUnie/SGP. ‘Wat mij betreft geeft de gemeente een duidelijk signaal aan hoteleigenaren: als er illegale prostitutie wordt geconstateerd in een hotel, wordt deze gelijk gesloten’, vindt fractievertegenwoordiger Koen van Haeften. ‘Dit moet een goede prikkel zijn voor hoteleigenaren om geen kamers te verhuren als ze vermoeden dat deze gebruikt wordt voor illegale prostitutie.’

Er moet hard worden opgetreden wat CU/SGP betreft. ‘Helaas komt het regelmatig voor dat prostituees hun diensten aanbieden in hotels, al dan niet onder dwang van een pooier. Dit is verboden, het zorgt voor onveilige situaties voor de vaak kwetsbare prostituees en voor overlast voor de overige gasten.’ Woensdagmiddag zal het pleidooi aan bod komen als de raad spreekt over het veiligheidsbeleid.

Oud-fractievoorzitter Pieter Grinwis sprak zich eerder namens de partij al uit over prostitutie. Hij stelde, samen met collega’s uit grote steden, voor om het kopen van seks in zijn geheel strafbaar te stellen.

