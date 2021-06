Dierenambulance kan minder dieren helpen door kapotte ambulance: ‘Timing is verschrikkelijk’

Dikke pech voor de Dierenambulance Den Haag. Middenin de drukste periode van het jaar moeten ze het zonder een van de vijf ambulances doen. De motor van de auto is kapot. Een nieuwe motor kost 6.500 euro. Omdat de Dierenambulance bijna compleet afhankelijk is van donateurs, zijn ze een crowdfunding gestart.

Vorige week stond ambulancechauffeur Anita ineens stil en kreeg ze de auto niet meer aan de praat. Na een controle bij de garage bleek de motor niet meer te redden. Om de motor te kunnen vervangen begonnen ze een inzamelingsactie .

De Dierenambulance zit in de drukste periode van het jaar. Ze rijden dan zo'n zeventig ritten per dag. 'Als er dan een ambulance uitvalt, zit je met een groot probleem', aldus de organisatie.

'We willen de auto zo snel mogelijk weer op de weg hebben om dieren te kunnen helpen. Juni, juli en augustus zijn de drie drukste maanden van het jaar. De timing is ronduit verschrikkelijk. Ten eerste omdat we in die drukke maanden zitten, ten tweede omdat we net buiten de garantieperiode zitten', vertelt Edwin de Pierre, van de ambulancedienst.

Binnen een uur

Het is deze periode vooral druk met jonge vogeltjes. 'De meeste meldingen gaan daarover. Maar in deze tijd hebben dieren ook de lente in hun bol en dat zorgt voor allerlei gekke capriolen waar weer reddingsacties voor nodig zijn', legt Linette Eveleens uit.

Doordat er nu maar vier in plaats van vijf ambulances kunnen rijden, is het aanpoten voor de vrijwilligers. 'We proberen binnen een uur ergens te zijn. Maar het duurt soms wel wat langer dan we het liefst zouden willen.'

Daarom vraagt de meldkamer de mensen soms om een klein vogeltje zelf weg te brengen naar Vogelopvang De Wulp. Maar dat kan niet altijd. 'Sommige mensen zitten met werk, hebben geen tijd of geen vervoer. Daar wil je alsnog voor rijden.'

Maar, niet alle dieren moet je zelf proberen te helpen, waarschuwt Linette. 'Zoals bij zwanen of grote watervogels. Dat kan gevaarlijk zijn, of je kan verkeerde dingen doen. Wij hebben de spullen en ervaring.'

'We kunnen het niet alleen'

De Dierenambulance is volledig afhankelijk van donaties en nalatenschappen, vertelt Linette. 'We krijgen geen subsidie, slechts een onkostenvergoeding van bijvoorbeeld de gemeente Den Haag.' Maar dat is volgens Linette nog minder dan de kostprijs van een rit. Daar komt dan de brandstof en onderhoud nog bij.

De laatste twee jaar loopt het aantal donaties flink terug, vertelt Linette. En corona helpt ook niet. De Dierenambulance krijgen minder bedrijfsdonaties en ook sommige particulieren stopten hun donaties. 'Veel mensen hebben het zelf financieel zwaar.' Daarom valt de Dierenambulance nu vaker terug op de achterban, bijvoorbeeld via zo'n crowdfunding. 'We kunnen het niet alleen.'

