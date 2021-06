Gemeente: ‘bewoners Wouwermanstraat ook na 1 juli opgevangen’

Meer in

De gemeente Den Haag heeft voor alle getroffen bewoners van de Haagse Wouwermanstaat opvang gevonden. Ze moesten in mei hun huis uit vanwege een brand. De bewoners hadden al onderdak tot 1 juli. De gemeente heeft nu geregeld dat ze ook daarna een plek hebben. Dat schrijft mediapartner Omroep West.

Donderdagnacht 20 mei verwoest een enorme vlammenzee een heel huizenblok in de Haagse Schilderswijk. Als de brandweer het vuur onder controle heeft, blijken zo’n 40 woningen onbewoonbaar. Ook een moskee wordt verwoest. Wat uiteindelijk de oorzaak is van de verwoestende brand is niet bekend.

Wethouder Martijn Balster zegt dat de gemeente hard gewerkt heeft aan het regelen van opvang. ‘Ik begrijp dat mensen zich zorgen maakten maar we hebben voor iedereen en plek gevonden. Ook na 1 juli.’