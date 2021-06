John Medley verrast oranjestraat in Scheveningen met optreden

Volkszanger John Medley heeft maandagavond na de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Noord-Macedonië een verrassingsbezoek gebracht aan de Koppelstokstraat op Scheveningen. In deze oranjestraat werd door de bewoners samen naar de laatste groepswedstrijd op het EK gekeken.

Na afloop van de door Nederland met 3-0 gewonnen wedstrijd klonk er ineens muziek in de Koppelstokstraat op Scheveningen. John Medley was samen met de Scheveningse zanger Michael van der Plas spontaan een bezoek komen brengen aan de oranje gekleurde straat. Het nieuwe nummer van Medley ‘Oh Oh Oranje’ werd uiteraard ten gehore gebracht. Buurtbewoners die samen de wedstrijd hadden gekeken genoten volop van het onverwachtse muzikale vermaak.

Eerder bracht John Medley al een bezoek aan andere oranjestraten, zoals de Damasstraat en de Den Helderstraat.