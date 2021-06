Opnieuw twee arrestaties na dodelijke steekpartij Rijswijkseweg

Twee jongens zijn vandaag aangehouden in verband met de steekpartij op de Rijswijkseweg op 6 mei. Daarbij kwam de 17-jarige Myron om het leven. De twee aangehouden verdachten zijn een 16- jarige Hagenaar en een 18- jarige Delftenaar. In totaal zitten er nu zeven verdachten vast.

Het slachtoffer werd donderdag 6 mei rond 20.00 uur neergestoken. Hij zakte in elkaar op de stoep van een kleermaker. Hulpdiensten konden niets meer voor het slachtoffer doen. Hij overleed op straat.

Vandaag hielden we in het onderzoek naar het dodelijk steekincident op de #Rijswijkseweg te #DenHaag twee jongens aan, een 16- jarige Hagenaar en een 18- jarige Delftenaar. Zijn jou daar die avond bijzonderheden opgevallen? Bel 0800-6070. @polhoefkade https://t.co/dwQV4eTXNk — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) June 22, 2021

De dag na het incident werd bekend dat er door de politie drie mensen waren aangehouden voor de dodelijke steekpartij: een 21-jarige man uit Delft, een 20-jarige Hagenaar en een 17-jarige Haagse. De laatste is inmiddels weer vrij en geen verdachte meer. Later werden twee Delftenaren (20 en 21 jaar oud) aangehouden. In België werd een 23-jarige Delftenaar aangehouden, die is inmiddels aan Nederland overgeleverd.

