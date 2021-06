Vier strandclubs krijgen internationaal duurzaamheidskeurmerk

Strandpaviljoens Manta Beach, Strandclub Naturel, Strandtent 14 en Habana Beach hebben het internationaal duurzaamheidskeurmerk Green Key gekregen. In totaal hebben nu 22 Haagse strandtenten het keurmerk.

Green Key is een internationaal duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche. Het keurmerk telt 50 verplichte eisen en 50 bonus-criteria. Inspecteurs komen langs met een checklist voor onder meer energieverbruik, afvalscheiding en duurzame inkoop.

‘Een groen Haags strand, mooier is er niet wat mij betreft! En ons kilometerslange strand wordt steeds groener nu er weer vier keurmerken van de hoogste internationale categorie op het gebied van horeca, zijn uitgedeeld aan gepassioneerde ondernemers. Die stuk voor stuk willen bijdragen aan een duurzamer onderneming, strand én stad’, zegt wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). ‘Den Haag had al het duurzaamste strand van Nederland, maar we versterken hiermee onze positie nog meer. Wij zijn er trots op dat dit, zelfs in Corona-tijd, weer is gelukt.’

LEES OOK: Den Haag heeft meeste duurzame strandpaviljoens van Nederland