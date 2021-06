Bijzonder woonproject zoekt nieuwe locatie voor Esther en vijf andere bewoners met een beperking

Al twintig jaar woont Eshter (42) met vijf huisgenoten samen in Laak. De zes bewoners hebben allemaal een beperking. Hun ouders regelden ooit een huis voor ze, zodat ze zelf de regie hebben over de zorg van hun kinderen. Maar nu die ouder worden, hebben ze meer behoefte aan privacy. Echter, een nieuw huis vinden is nog niet zo makkelijk in de huidige markt. ‘Ga dat maar vinden in Den Haag, dat is heel lastig.’

Samen met wat andere ouders dachten Coen en Marlien Delissen begin jaren 90 na over de toekomst van hun kinderen. Want op een gegeven moment zouden ze op zichzelf gaan wonen. ‘Wij wilden dat ze zelfstandigheid zelf zouden houden en en mee kunnen beslissen met dingen die hun ook aan gaan. Dat was voor de ouders een heel belangrijk punt’, vertelt Coen. Samen met andere ouders richten ze Stichting GeWOON op.

De wens is om een huis te vinden waar de ouders zelf de regie hebben over de zorg, zodat ze niet afhankelijk zijn van een zorginstelling. ‘Want dan kan je inspraak als ouder beduidend minder zijn. En als er conflicten zijn met de begeleiding wil je kunnen zeggen: hier scheiden onze wegen’, vertelt Marlien in het radioprogramma Haags Bakkie.

Drie appartementen worden één huis

Ze vinden uiteindelijk een complex in Laak, waar ze drie appartementen samen laten voegen naar één huis. ‘Ze hebben allemaal een eigen slaapkamer en er is een gemeenschappelijke ruimt en keuken’, legt Marlien uit. Het is een groot succes. ‘We merkten door de jaren heen dat ze zo met elkaar vergroeid waren, maar ook individueel was de persoonlijke ontwikkeling positief’, zegt Coen.

‘Het gaat hier ook niet alleen om de liefde voor je eigen kind, maar ook voor elkaar. We zorgen ook voor de andere kinderen. Die solidariteit die we hebben met elkaar, met name de ouders. Dat is heel bijzonder.’

Meer privacy

Maar nu merken de families dat de wensen van de bewoners zijn veranderd. Ze willen meer privacy. ‘Ze willen graag hun eigen privé, bijvoorbeeld een eigen voordeur en douche’, vertelt Marlien. Maar dat is nog niet zo makkelijk. ‘Ga dat maar vinden in Den Haag, dat is heel lastig.’ Want de plek moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals dichtbij het openbaar vervoer om naar het werk te gaan.

Ondanks dat de bewoners graag wat zelfstandiger willen worden blijft zorg nodig. ‘Als ouder blijf je de zorg voor je kinderen houden, alleen hier is het net een tikje meer. Bijvoorbeeld financieel of even samen naar stad, want keuzes maken is soms erg lastig voor ze. Daar helpen we ze mee.’

De families zorgen er ook voor dat in het huis alles geregeld is. ‘Maar je merkt dat dat ze meer vragen om zelfstandigheid. Ook al vinden ze het leuk dat de ouders er zijn’, zegt Coen. ‘Maar niet te veel’, lacht Marlien.