D66 pleit voor interventieteam in Laak: ‘Als zo’n jongen een mes heeft, dan is het al te laat’

Om steekpartijen in Den Haag te kunnen voorkomen moet er een speciaal interventieteam worden ingezet. Daarvoor pleit D66. Raadsleden Dennis Groenewold en Fonda Sahla stellen voor om het in Amsterdam actieve Preventie Interventie Team ook in Laak in te zetten. In Laak overleed Bilal Aydin in 2019 na een steekincident op de Rijswijkseweg, dit jaar overleed de 17-jarige Myron in dezelfde straat na een steekincident.

Het PIT helpt in Amsterdam kinderen met grensoverschrijdend gedrag voordat ze volledig vastzitten in een neerwaartse spiraal van geweld en criminaliteit. Het team is aanwezig op straat, op school en aan de keukentafel. Daarnaast wordt het ondersteund door wetenschappers. Zo’n soort team zou ook in Den Haag kunnen helpen. ‘Zo zorg je ervoor dat zo’n team altijd volgens de beste methoden werkt’, zegt Sahla. ‘Daarom weten we dat het in vijf jaar tijd ruim duizend kinderen succesvol heeft geholpen. Duizend kinderen die nu een beter leven hebben dankzij dit team.’

‘De jongeren in Laak moeten de kans krijgen om het maximale uit hun leven te halen, net zoals jongeren uit andere delen van de stad. Maar dat kan niet als er in Laak een wapenwedloop plaatsvindt waarbij de ene jongere een mes wil hebben omdat de andere jongere ook een mes heeft. Als zo’n jongen eenmaal een mes heeft, dan is handhaven eigenlijk al te laat’, stelt Groenewold. Sahla: ‘Het pijnlijke is dat dit kan worden voorkomen, maar we dat niet voldoende doen. Want uit onderzoek blijkt dat veel docenten vaak achteraf zeggen, “we zagen al op de basisschool dat het verkeerd zou aflopen met hem”.’