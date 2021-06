Let op: vanaf augustus doen de pollers op de Hofweg het weer

Nu de werkzaamheden in het centrum bijna klaar zijn, worden vanaf augustus de pollers weer in gebruik genomen op de Hofweg. Om automobilisten daarvoor te waarschuwen zijn er in het centrum grote borden geplaatst.

De pollers staan op de Hofweg ter hoogte van de Tweede Kamer. Alleen automobilisten met een speciale pas kunnen daar rijden, zoals bijvoorbeeld taxichauffeurs. Vanaf augustus staan de pollers weer altijd aan, laat de gemeente weten.

Tussen de pollers komt straks ook weer een tramhek voor het openbaar vervoer.

Werkzaamheden

In het centrum zijn de afgelopen maanden verschillende werkzaamheden geweest. Zo is het gebied bij de Plaats helemaal vernieuwd : het standbeeld van Johan de Witt kreeg een nieuwe sokkel en de bestrating is aangepast zodat er een aansluitend wandelgebied is gemaakt tussen het Noordeinde, Plaats en de Korte Vijverberg.

Ook werd er de laatste tijd onderhoud gepleegd aan de trambaan op de Hofweg, die werkzaamheden zijn volgens HTM op 25 juni afgerond. Ook zijn de tramhaltes aangepakt voor de nieuwe trams op lijn 1.