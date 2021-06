D66 pleit voor interventieteam in Laak: ‘Als zo’n jongen een mes heeft, dan is het al te laat’

Man spreekt tieners (14) aan op wangedrag en wordt in rug geschopt

De politie heeft woensdag twee 14-jarige jongens uit Den Haag aangehouden. Ze worden ervan verdacht eind mei een 54-jarige man het ziekenhuis in te hebben geschopt. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het incident vond plaats op zaterdag 29 mei. Het slachtoffer, een 54-jarige man uit Den Haag, sprak een groep jongeren op het Heeswijkplein aan omdat zij andere personen lastig vielen. Even later werd de man door de jongeren opgewacht bij zijn woning op de Medlerstraat. Hij kreeg daarbij een karatetrap in zijn rug en viel op de grond. Hij moest daardoor naar het ziekenhuis.

De politie onderzocht de mishandeling en keek daarbij onder andere naar camerabeelden. Dat leidde tot de aanhouding van de twee jonge verdachten. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit, omdat het onderzoek nog altijd loopt.

Overlast rondom Heeswijkplein

De politie zegt op de hoogte te zijn van de overlast die de jongeren op het Heeswijkplein veroorzaken. Samen met de gemeente, woningcorporatie Vestia en MOOI Welzijn proberen zij die overlast tegen te gaan. Zo heeft de politie onder meer ingezet op extra cameratoezicht.