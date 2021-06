Olympic Festival brengt Olympische Spelen naar strand van Scheveningen

Tijdens de Olympische Spelen zal er een Olympisch festival komen op het strand van Scheveningen, nabij het Noordelijk Havenhoofd. Van 23 juli tot en met 8 augustus is daar het thuisblijfevenement TeamNL Olympic Festival Tokyo 2020 te vinden. Bezoekers kunnen er overdag verschillende sporten beoefenen en de Spelen zelf volgen. Het Olympic Festival is de opvolger van de Olympic Experience dat tijdens de Spelen van Rio 2016 ook op het sportstrand van Den Haag werd gehouden.

Ook in de stad zal een zweem van de Spelen te vinden zijn: verspreid over 10 locaties door heel Den Haag vinden sportieve activiteiten plaats. Het gaat om een variatie aan clinics, toernooien, kennismakingslessen, en meet & greet met een van de TeamNL-atleten. De atleten zullen ook onthaald worden op het festival, twee dagen na hun laatste wedstrijd in Tokio komen ze weer terug.

Na afloop van de Spelen komen de sporters van TeamNL, op 8 augustus, bij elkaar op het strand. De sporters, waaronder alle medaillewinnaars, worden in het bijzijn van supporters gehuldigd.

‘Samen met Den Haag halen we Tokio naar Nederland’

‘Het is voor TeamNL fantastisch te weten dat Nederland zich hier op het strand en in de stad zal verzamelen om hen aan te moedigen en de Spelen van Tokio samen te beleven. En als ze terug in Nederland zijn gaan we de successen samen vieren’, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF. ‘Het doel is de Nederlandse samenleving trots te maken en te verbinden met de prestaties van TeamNL. Samen met Den Haag, de sportbonden en onze commerciële (media)partners halen we Tokio naar Nederland.’

‘Olympic Festival markeert de opstart van het Haagse sportieve leven’

Sportwethouder Hilbert Bredemeijer (CDA): ‘Het Olympic Festival is het eerste grote publieksevenement dat weer in Den Haag plaatsvindt en markeert de opstart van het Haagse sportieve leven na corona. Samen met onze sportverenigingen en andere partners trekken we de komende tijd alles uit de kast om de Haagse sport er weer bovenop te krijgen en iedereen weer in beweging te brengen. Het Olympic Festival is daarbij een prachtige stap de goede kant op’