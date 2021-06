Robert van Asten opnieuw verkozen tot lijsttrekker D66

Robert van Asten zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de lijstaanvoerder zijn van D66. Voor de tweede keer is hij door de leden verkozen tot lijsttrekker. ‘Het is een eer om het vertrouwen te krijgen van de grootste progressieve partij van Den Haag.’

Van Asten was in 2018 ook al lijsttrekker voor zijn partij. D66 werd bij die verkiezingen de derde partij van de stad, na Hart voor Den Haag/ Groep De Mos en de Haagse VVD. Samen met GroenLinks werd er een stadsbestuur gevormd. Daarin werd Van Asten wethouder mobiliteit, cultuur en strategie. Met een ietwat uitgebreid pakket bleef hij wethouder in de nieuwe coalitie waar PvdA en CDA aansloten.

Op het gebied van mobiliteit zet de wethouder in op de fiets als vervoermiddel. Tegelijkertijd zou de auto minder ruimte moeten krijgen in de stad. Ook was hij als wethouder verantwoordelijk voor het plan om parkeren bijzonder duur te maken op Scheveningen. Op het gebied van cultuur vroeg hij bij het Rijk om extra steun gedurende de coronacrisis.

‘Duidelijkere keuzes maken over in welke stad we willen wonen’

Als lijsttrekker wil Van Asten dat er duidelijke keuzes worden gemaakt over hoe de stad er in de toekomst uit zal zien. ‘Den Haag groeit. Mensen zien een toekomst in onze mooie internationale stad van Vrede en Recht’, zo zegt hij.

Door die groei moeten er keuzes worden gemaakt. ‘Wil je een straat met groen, met speelplekken en met terrasjes? Of offeren we onze schaarse ruimte op voor racebanen en parkeerterreinen? We zullen veel moeten bouwen om de woningnood het hoofd te bieden. Maar kiezen we voor een versteende stad vol zielloze hoogbouw, of kiezen we voor een groene en leefbare buurt met betaalbare woningen, sportplekken en een bibliotheek?’

‘Er zijn genoeg partijen die kiezen voor meer torens, racebanen en parkeerplekken omdat het gemakkelijk is. D66 kiest niet voor de gemakkelijke optie, wij kiezen de beste optie om Den Haag een betere stad te maken.’

Kandidatenlijst

Nu de lijsttrekker van D66 bekend is zal er gewerkt worden aan de rest van de kandidatenlijst. ‘Ik kijk er naar uit om met een divers en daadkrachtig team aan de toekomst van Den Haag te gaan werken. We zullen alle soorten Hagenaars, jong en oud, nodig hebben om de uitdagingen waar de stad voor staat het hoofd te bieden. Samen maken we de duidelijke keuzes die Den Haag zo hard nodig heeft.’

