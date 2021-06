Man spreekt tieners (14) aan op wangedrag en wordt in rug geschopt

Samenwerking gemeente en uitzendbureaus helpt 200 coronawerklozen aan werk

De samenwerking tussen de gemeente Den Haag en twaalf uitzendbureaus heeft ervoor gezorgd dat ruim 200 mensen weer ergens aan de slag zijn gegaan. De samenwerking werd eind december gestart om mensen te helpen die door de coronacrisis werkloos zijn geworden. Eind 2021 moeten 500 coronawerklozen weer naar werk begeleid zijn.

De ruim 200 kandidaten hebben onder andere een nieuwe baan gevonden als klantenservicemedewerker bij onder andere de GGD en overheid, of als logistiek medewerker bij productiebedrijven.

‘Het is belangrijk dat wij de nieuwe groep bijstandsgerechtigden met recente werkervaring zo snel mogelijk aan een baan helpen. Door hierin samen met de uitzendbureaus op te trekken, bieden we deze mensen direct perspectief én houden we bij Den Haag Werkt ruimte om onze aandacht ook te besteden aan mensen die meer begeleiding nodig hebben’, zegt wethouder Bert van Alphen (GroenLinks).

Deelnemende uitzendbureaus krijgen van Den Haag Werkt, het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente, kandidaten aangeleverd die zich melden voor een bijstandsuitkering. Deze kandidaten worden vervolgens gescreend op werkervaring, vaardigheden en motivatie. Daaropvolgend worden ze aan vacatures gekoppeld.