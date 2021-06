Zonwering hangt over muurtekst The Motions in Elandstraat: ‘Dit is niet hoe het hoort’

Woning in complex op Van Bassenstraat tijdelijk onbewoonbaar na brand

Na een brand in een complex aan de Van Bassenstraat is zeker een woning tijdelijk onbewoonbaar. In de woning zelf was niemand aanwezig weet calamiteitenwebsite District8. De brand is inmiddels geblust. Twee personen zijn ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken, zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Het portiek en verschillende woningen zijn geventileerd. Van de tien woningen in het portiek kan een deel van de bewoners de eigen woning weer in, weet een woordvoerder van de brandweer te vertellen. Bij een aantal woningen wordt door stichting Salvage beoordeeld of men weer terug naar huis kan.

De melding van de brand in het appartementencomplex kwam woensdag rond half 1 binnen bij de hulpdiensten. Vanwege de vele rook zijn er meerdere voertuigen ingezet, onder meer voor bestrijding van de brand.