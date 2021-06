Zonwering hangt over muurtekst The Motions in Elandstraat: ‘Dit is niet hoe het hoort’

De onderste regel van de muurtekst van The Motions is sinds kort niet meer goed leesbaar. Op het pand aan de Elandstraat is een zonwering aan de gevel gehangen. Die is geplaatst over de namen van Motions-leden Rudy Bennett, Henk Smitskamp en Sieb Warner. De naam van Robbie van leeuwen is nog wel leesbaar.

Kunstenaar Henk Augustijn baalt als een stekker. ‘Er zit een restaurant onder en die is daar een terras begonnen. En hij heeft een luifel opgehangen waardoor je die laatste regel niet meer ziet. Zeker niet als de luifel uithangt’, zegt Augustijn. De gemeente laat weten dat er wordt gekeken hoe dit kan worden opgelost. ‘Dit is niet de bedoeling’, laat een woordvoerder weten.

Op de Elandstraat werd in augustus vorig jaar de tekst aangebracht van Wasted Words, de eerste grote hit van The Motions. Negen maanden later blijkt dat er een zonwering aan de muur hangt waardoor de onderste regel niet meer te lezen is. ‘Dit is echt schandalig. Het zit gewoon over het kunstwerk heen, dat is toch raar?’, zegt René Bom, hij zag de mankering van het kunstwerk toen hij er langs fietste. ‘Dat ding moet weg. Die zonwering moet weg.’

Volgens de eigenaar van restaurant Aleppo gaat het simpelweg om een zonwering die is teruggeplaatst. ‘De motor was kapot, dus ze hebben hem meegenomen. En weer teruggeplaatst. Dat was de plek van de zonwering.’ Hij zegt te begrijpen dat de kunstenaar het ‘jammer’ vindt dat hij nu over het werk hangt. ‘Je moet begrijpen: we hebben een moeilijke tijd gehad door corona, we hadden het terras nodig.’ Onder de overkapping zit het terras van de zaak.

WAT IS DIT NU !! SCHANDALAG !!Is er bij de #GemeenteDenHaag, GEEN afd. of Comm, die dit in de gaten houd, beelden en kunstwerken, enz,enz,enz. De namen van Rudy Bennett, Henk Smitskamp en Sieb Warner zijn niet meer te zien !!!!!!??? DAT KAN TOCH NIET ZOMAAR !!?? (DISRESPECT !!!) pic.twitter.com/5CVJFbd5aH — renebom (@dehaagsebom) June 22, 2021

‘Het is een afknapper als het zó aangetast wordt’

Augustijn is initiator van vele muurteksten van Haagse Helden in de stad: hij zorgde onder meer voor een geveltekst van Kees van Kooten, Harrie Jekkers en ook deze tekst van The Motions. ‘We hebben nog staan zingen bij de onthulling. Het is een afknapper als het dan nu zó aangetast wordt.’

Voor het werk kreeg Augustijn toestemming van de eigenaar van het pand. ‘Maar de onderkant is niet van hem’, zegt hij. ‘Ik ben nu aangifte aan het doen van het aantasten van een kunstwerk in de hoop dat de zonwering wordt weggehaald. Ik hoop dat het snel wordt opgelost.’

‘Dit is niet hoe het hoort’

Een vlotte oplossing lijkt in zicht, ook de gemeente weet van de aantasting van het kunstwerk. Een woordvoerder laat weten dat er samen met het stadsdeel Centrum wordt bekeken hoe het probleem kan worden opgelost. ‘Maar dit is niet de bedoeling. Dit is niet hoe het hoort.’

Op onderstaande foto is de tekst nog in zijn geheel te zien. Dit is een oudere foto.

Foto’s: René Bom

