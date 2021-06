Hollands Spoor, Kurhaus en ‘Haagse Tieten’ van kleine bouwsteentjes: Legoland Scheveningen eindelijk open

Het Legoland Discovery Centre op Scheveningen is vanaf vandaag voor iedereen geopend. Eigenlijk zou het vorige zomer al openen, maar dat kon toen niet vanwege de coronapandemie. ‘We kunnen niet wachten om bezoekers te ontvangen’, zegt Maaike Schroëder van het Discovery Centre. Bezoekers kunnen straks in shifts het gebouw in.

Legoland op de boulevard van Scheveningen is de eerste vestiging in Nederland. De indoorattractie is bedoeld voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Die kunnen er spelen, bouwen, leren en experimenteren met de steentjes.

In het attractiepark zijn ook bekende Haagse gebouwen zoals station Hollands Spoor, het Kurhaus en ‘de Haagse Tieten’ te zien. Die zijn door legobouwers tot op het laatste detail nagebouwd.

Woensdag werd het park officieel geopend, twee klassen van een Scheveningse basisschool mochten als eerste naar binnen.

