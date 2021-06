Nachtclubs mogen dit weekend weer open: ‘Nachtleven werd compleet genegeerd’

‘We mogen weer naar de club’, zegt nachtburgemeester Pat Smith enthousiast nu ook nachtclubs vanaf 26 juni weer open mogen. Het heropenen van de clubs is onderdeel van de versoepeling van de coronamaatregelen.

‘Het is 15 maanden dicht geweest dat is een behoorlijke tijd. Alles wat je hebt gemist gaat weer open.’ Vorig jaar mocht er wel een en ander open, maar met maatregelen. Zo mocht er bijvoorbeeld niet gedanst worden. ‘Dat vind ik nog steeds de stomste regel in de hele pandemie, dat je als je naar muziek luistert moet blijven zitten.’

Smith werd in de pandemie nachtburgemeester en zag de deuren gesloten worden. ‘Het nachtleven werd compleet genegeerd. In geen enkele persconferentie zijn de discotheken of het nachtleven aangehaald. Dat betekent dat er geen brug ligt tussen de overheid en het nachtleven. Die moet er wel komen. Dus daar zijn we mee begonnen.’

‘Het is knap dat er in Den Haag nog zoveel staat’

‘Maar het nachtleven heeft het supergoed gedaan’, vindt Smith. ‘Als je kijkt naar PIP, die hebben livestream gehost, maar ze zijn er ook dingen gaan maken. Ze zijn heel creatief geweest. Westwood en het Paard natuurlijk ook. Ik vind het heel knap hoe je dingen kan doen zonder dat je aandacht krijgt van de overheid. En ook de compensatieregelingen waren minimaal. Het is knap dat er in Den Haag nog zoveel overeind staat.’

Nu de clubs weer open gaan moet er getest worden voor je ergens naar binnen kan. ‘Soms betekent dat als je naar het centrum wilt dat je bijvoorbeeld bij het Zwarte Pad moet testen. Dat moet makkelijker gemaakt worden’, vindt Smith. Wel is er nog enige vrees wat nieuwe coronavarianten mogelijk kunnen betekenen voor verscherping van maatregelen. ‘Ik hoop dat het zo blijft. Ik ga het niet accepteren als alles weer dicht zou gaan.’

‘Op een normale manier geld verdienen’

Ook als artiest gaat hij deze zomer weer aan de bak. ‘Met Spledid zijn er wat show weer deze zomer. Dat is superlekker. Dan kan ik weer op een normale manier geld verdienen in plaats van de compensatie van de overheid. Ik kijk er onwijs naar uit om weer te mogen spelen.’