Stroomstoring voorbij: tramverkeer wordt langzaam weer opgestart

Op verschillende plekken in de stad is donderdagochtend tijdelijk de stroom uitgevallen. In het centrum, op Scheveningen en in het Statenkwartier viel de stroom uit. Volgens netbeheerder Stedin doet alles het weer. Het tramverkeer wordt langzaam weer opgestart.

Volgens Stedin was er een probleem in een hoofdverdeelstation. Er wordt onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak.

Stroomstoring #DenHaag. Door een probleem in een hoofdverdeelstation zaten kortstondig klanten in o.a. #Scheveningen en delen van #Statenkwartier en #Centrum zonder stroom. Stedin doet onderzoek naar de oorzaak. — Stedin (@Stedin) June 24, 2021



HTM laat weten dat de dienstregeling voorlopig verstoord is. Ze zijn bezig om alles weer op te starten, maar dat moet heel nauwkeurig gebeuren zodat ze het leidingnetwerk niet overbelasten.

Tram 1, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 6 en 9 rijden met vertraging door een stroomstoring in Den Haag. — HTM Personenvervoer (@HTM_Reisinfo) June 24, 2021



Tweede Kamer

In de Tweede Kamer was de stroom ook uitgevallen. Volgens Caroline van der Plas (van de BoerBurgerBeweging) is de noodstroom aangegaan.