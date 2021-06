Bewoners Weimarstraat houden nieuw protest: ‘Er is hier nog niet genoeg gebeurd’

De bewoners van de Weimarstraat organiseren zaterdag een nieuwe protestdag waarin ze aandacht vragen voor de situatie in de straat. Een jaar geleden vond het zoveelste geweldsincident plaats en sindsdien zijn veel bewoners in actie gekomen. Ook de gemeente nam maatregelen, maar het is voor buurtorganisatie Wij Weimar nog niet genoeg. ‘We zijn er nog lang niet.’

Met zakken grond, schroevendraaiers en veel teamwork zijn de bewoners vrijdagochtend bezig met het opbouwen van een parklet. Op de parkeerplaats voor het pand van Wij Weimar staat een houten vlonder waarop een bank met planten moet komen. De parklet is het eerste onderdeel van de protestdag die zaterdag plaats gaat vinden.

Fietsprotest

De bewoners vinden dat nodig omdat het deel vanaf de kruising met de Beeklaan in hun ogen nog steeds niet veilig is. ‘Ik vind het een hele leuke buurt, maar ik durf hier ’s avonds niet over straat’, zegt Dominique van Dijkhuizen die er recent is komen te wonen.

Een jaar na het geweldsincident dat voor veel bewoners de druppel was is er wel wat gebeurd. Zo volgde er een demonstratie en een fietsprotest waarin de buurt de straat terug claimde. Vanuit de gemeente kwamen er ook maatregelen. Zo zijn er extra verkeersdrempels geplaatst en moesten ondernemers een vergunning aanvragen.

Toch is het niet genoeg zeggen bewoners. ‘Het is een leuk beginnetje, maar we zijn er nog lang niet’, zegt bewoner Guus Frenay. Van Dijkhuizen vult aan: ‘Wij hebben ideeën, de gemeente heeft ideeën. We moeten daar samen naar kijken, maar dat ontbreekt nu.’