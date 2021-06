Formatie en gemeenteraadsverkiezingen: Marjolein de Jong (D66) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) in Spuigasten

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn zaterdagochtend oud-wethouder Marjolein de Jong (D66) en fractievoorzitter Robert Barker (Partij voor de Dieren) te gast.

VVD-voorman Rutte en D66-leider Kaag kunnen aan de slag om een aanzet tot een regeerakkoord te geven. Een ruime meerderheid van de Kamer staat achter de aanbevelingen van informateur Hamer om de leiders van de grootste partijen in de Tweede Kamer een ‘document op hoofdlijnen’ te laten schrijven. Later kunnen andere partijen dan bekijken of ze zich willen aansluiten. Hoe kijkt oud-wethouder Marjolein de Jong (D66) naar deze stap in de formatie? En wat zijn de wensen van de D66’er voor een nieuw regeerakkoord? De Jong heeft ervaring op dit terrein: ze was in 2010 fractieleider en onderhandelaar namens D66, waarna er een coalitie van PvdA, VVD, D66 en CDA tot stand kwam.

En fractievoorzitter Robert Barker (Partij voor de Dieren) wil bij de gemeenteraadsverkiezingen de kar trekken voor zijn partij. Hij heeft zich gekandideerd als lijsttrekker. Barker is sinds 2014 actief in de gemeenteraad van Den Haag. Eerst als fractievertegenwoordiger en sinds 2018 als gemeenteraadslid. Na het vertrek van Christine Teunissen naar het Binnenhof, werd hij fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Haagse raad. Met welk verhaal wil hij de verkiezingen in? En waar gaan de verkiezingen volgens hem over? Barker licht in Spuigasten zijn kandidaatstelling toe.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM of via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40). Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om langs te komen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

Podcast