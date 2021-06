Op deze plekken in Den Haag hangt zondag de inclusieve vlag tijdens EK-wedstrijd van Oranje in Hongarije

Gedoe over busjes van marktondernemers op Prins Hendrikplein

Wat moet er gebeuren met de busjes van de marktkooplui op het Prins Hendrikplein. De busjes staan nu nog geparkeerd naast de marktkramen. De gemeente wilde dit per 1 juli verbieden, maar zoekt nu toch een andere oplossing. Maar waar moeten ze dan staan?

Acht jaar geleden begon de donderdagmarkt in het Zeeheldenkwartier met een mini-omzet, vertelt kaasboer Willem Quaak van Bio-Smaak bij zijn kraam. 'We hebben hard gewerkt om te bereiken wat we nu hebben.'

Vanaf het begin was er de afspraak dat de ondernemers hun busjes mochten parkeren bij de Albert Heijn in de Elandstraat. Maar een paar jaar geleden wilde de supermarkt het terrein weer zelf gaan gebruiken. Sindsdien staan de busjes naast de kraam. Dat werd gedoogd door de gemeente, vertelt Willem.

Auto's van het plein af

Tot een paar weken geleden, toen er in de wijk stemmen opgingen dat de auto's weg moeten. 'Dat heeft ongeveer een wereldoorlog ontketend.'

Volgens de marktondernemers stelde de gemeente voor dat ze een parkeervergunning voor in de wijk kunnen kopen van 500 euro per jaar. Om het geld gaat het niet, zegt Willem.

Maar om de grootte van de wagens. 'Ik heb een koelwagen van 7.50 bij 2.60 meter. Die kan ik hier niet in de wijk kwijt. En ik kan hem ook niet op een stoep zetten, want dan blokkeren we de brandweer. Ja, weet je waar ik hem kwijt kan? Op het strand!', zegt Willem gekscherend.

Rondjes rijden

Rondjes rijden in de wijk, op zoek naar een parkeerplaats, kost de marktkooplui kostbare tijd. 'Het kost veel tijd om alles uit te laden. Dan sta je net opgesteld, moeten die voertuigen weer weg.'

Als dit wordt doorgezet, zou ik hier moeten stoppen

Door de jaren heen zijn de wagens ook wel wat groter geworden, vertelt Willem. 'Doordat de markt is gaan groeien zijn de voertuigen meegegroeid.' Die krijg je volgens Willem niet zomaar overal geparkeerd in het Zeeheldenkwartier. 'Als dit wordt doorgezet, zou ik hier moeten stoppen. We willen het houden zoals het is', zegt hij.

Steeds drukker

Daarnaast vinden de ondernemers het ook te gevaarlijk en een groot risico om in de drukke wijk steeds heen en weer te moeten rijden met die grote bussen. 'In de zomer zijn hier terrassen en spelen er kinderen.'

Wat inmiddels is het ook een stuk drukker geworden op het plein doordat er meer horeca is bijgekomen. Zo moest Boudewijn Thijssen van de Notenkoning zijn kraam verplaatsen voor een extra terras. Hij baalt, want mensen die aankomen vanuit de Zoutmanstraat zien zijn kraam niet meteen staan. 'Dus die fietsen door.'

Doorloop

Volgens de ondernemers is het nooit goed om een markt op te knippen. 'De doorloop is eruit', zegt Boudewijn. 'En mensen die op het terras gaan zitten, komen niet hier boodschappen doen, dus je hebt er geen extra klanten door.'

Sterker nog: 'Sommige mensen vragen op het eind van de dag een plankje met stukjes kaas', vertelt Willem. De mannen lachen erom maar het terras geeft ze nauwelijks extra klandizie, zeggen ze.

Andere oplossing

Peter Bos van de Haagse Stadspartij maakt zich zorgen over de toekomst van de markt. Hij klopte aan bij het college. Donderdagochtend hoorde hij van een ambtenaar dat het besluit over de busjes wordt uitgesteld en er wordt gekeken naar een andere oplossing. Want ook de gemeente zou het jammer vinden als de markt moet stoppen, vertelt Peter in het radioprogramma Haags Bakkie.

Volgens het raadslid wordt er nu onderzocht of het mogelijk is om te parkeren rond het plein. 'Daar zijn plekken. Dus als je een bordje neerzet met 'donderdag gereserveerd voor de markt', dan is het opgelost', denkt Peter.

Centrum van de Zeeheldenbuurt

Volgens hem heeft de wethouder gezegd dat de gemeente geen haast heeft met de oplossing. 'Dus de druk is even van de ketel.'

Een oplossing voor de busjes is er voorlopig dus niet. En dat terwijl het maar gaat om één marktdag per week. 'Op donderdag is de markt, dan is het een beetje krap allemaal en moet iedereen inschikken. Maar het is een hartstikke leuk plein, echt het centrum van de Zeeheldenbuurt, waar de hele buurt ook van geniet', zegt Peter.