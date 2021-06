Het is weer raak: negentiende auto botst op poller Escamplaan

Opnieuw is er vrijdag een auto op de poller op de Escamplaan geknald. Volgens nieuwssite Regio15 is het de negentiende automobilist die de nieuwe verkeerssituatie niet begrijpt en op de poller botst.

Sinds twee weken staan de pollers op de weg naast het HagaZiekenhuis. Alleen ambulances en bussen mogen er doorrijden. Er staan verkeersborden om te waarschuwen voor de pollers, maar sommige automobilisten zien die dus over het hoofd en rijden door.

De gemeente liet onlangs weten extra verkeersborden te gaan plaatsen in de omgeving .

Rekening naar automobilist

Het is nog niet bekend hoe groot de schadepost is die de nieuwe pollers hebben opgeleverd. 'Het is in de meeste gevallen niet nodig dat de pollers er opnieuw in worden gezet’, zei wethouder Robert van Asten eerder. ‘Vaak kan het gelukkig worden afgedaan met een kleine reparatie.'