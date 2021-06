Nieuwe deelfiets in Den Haag: de blauwe e-bike Bondi

Den Haag heeft er een nieuwe deelfiets bij: de e-bikes van Bondi. Vanaf zaterdag worden de blauwe fietsen officieel gelanceerd, maar ze zijn al een tijdje beschikbaar in de stad.

Den Haag is, naast Arnhem, een van de eerste twee steden waar de e-bikes komen te staan. 'De gemeente Den Haag, en met name wethouder Van Asten, is actief bezig om fietsen (weer) aantrekkelijk te maken. Den Haag is voor ons dus bij uitstek de eerste stad om onze gedeelde e-bikes te lanceren. De lancering brengt ons dichter bij de visie om mensen een leuke, betaalbare en milieuvriendelijke manier te bieden om zich te verplaatsen in steden', aldus, Max Shalow, COO van bondi.

Volgens Bondi is elektrisch fietsen een game changer. 'We zien dat mensen met de auto vaak veel langer onderweg zijn dan met de fiets. Als het een keer lekker weer is, zijn de toegangswegen naar Scheveningen al snel dichtgeslibd. Dat is merkbaar in de rest van de stad', aldus CEO Chingiskhan Kazachstan.

Zo werkt het

Net als bij de deelscooters kunnen gebruikers de fiets activeren via een app. Voor het gebruik is het handig om te weten dat de stad is verdeeld in verschillende zones.

Groene zone: je kunt vrij rijden in dit gebied.

Gele zone: de e-bike zal vertragen in drukke gebieden en in de buurt van scholen vanwege de veiligheid.

Rode zone: je kunt hier wel rijden maar niet parkeren.

De e-bike kost 24 cent per minuut. Wie de fiets voor langere tijd wil huren kan ook een dagpas kopen.

Deelfietsen en -scooters

Inmiddels heeft Den Haag al verschillende deelfietsen en deelscooters beschikbaar. Zo heeft HTM een eigen rode deelfiets, is er de groengele Haagse Stadfiets en zijner de oranje fietsen van Donkey Republic .

Daarnaast zijn er deelbakfietsen van Cargoroo en deelscooters van felyx , Check en GO Sharing .

